أبوتريكة يتفوق على محمد صلاح في استفتاء '' فيفا'' ﻿

انتصر محمد أبو تريكة، نجم الأهلى ومنتخب مصر سابقا، باستفتاء الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القام الخاصة بمونديال روسيا 2018 متقدما على محمد صلاح نجم فريق ليفيربول.



'' شوف سبور''



انتصر محمد أبو تريكة، نجم الأهلى ومنتخب مصر سابقا، باستفتاء الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القام الخاصة بمونديال روسيا 2018 متقدما على محمد صلاح نجم فريق ليفيربول.



وأطلقت الصفحة الرسمية لـ''فيفا'' استفتاء عبر جميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أفضل لاعب مصري فى التاريخ من بين قائمة مختصرة ضمت: محمد أبو تريكة ومحمد صلاح ومحمود الخطيب وحسام حسن .



واستمر الاستفتاء لمدة 24 ساعة ليفوز محمد أبو تريكة بنسبة 56% من إجمالي التصويت، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 36%، بينما احتل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المركز الثالث بنسبة 6%، وتذيل حسام حسن، المدير الفني للفريق المصري، الترتيب بنسبة 2%.







