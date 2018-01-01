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حصري.. هذه هي حقيقة الإعصار اللي ضرب مدينتي سلا والرباط

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 21:04 حصري.. هذه هي حقيقة الإعصار اللي ضرب مدينتي سلا والرباط | مجتمع
حصري.. هذه هي حقيقة الإعصار اللي ضرب مدينتي سلا والرباط
أكد الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن ''الإعصار'' الذي عرفته سواحل مدينتي الرباط وسلا، يومه الأحد، هو عبارة عن ظاهرة جوية تسمى ''شاهقة مائية''.

"شوف تيفي"

أكد الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن "الإعصار" الذي عرفته سواحل مدينتي الرباط وسلا، يومه الأحد، هو عبارة عن ظاهرة جوية تسمى "شاهقة مائية".

وأوضح يوعابد أن "الشاهقة المائية" التي تقع بمياه البحر هي عبارة عن عمود الماء المكون من الهواء مختلط مع المياه، حيث تظهر على شكل دوامة عمودية تصل إلى السحاب، مبرزا بأن هذه الظاهرة تتشكل عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود من هواء وضباب مشبعين بالماء.

وأبرز يوعابد أن هذه الظاهرة الطبيعية قد تقع بعيدا عن مياه البحر في اليابسة لكنها لا تظهر على شكل "إعصار"، بل تكون مجرد رياح محملة مثلا بالرمال.


تجدر الإشارة إلى أن سواحل مدينتي الرباط وسلا، شهدتا يومه الأحد، الظاهرة الطبيعية المذكورة وهو ما أثار رعب وهلع العديد من النشطاء الذين تداولوا فيديوهات توثق لحظة وقوع ما أطلقوا عليه "الإعصار".

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية السحاب الشاهقة المائية الإعصار

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