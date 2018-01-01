تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس: توزيع مساعدات لفائدة 993 أسرة بدوارين تابعين لإقليم خنيفرة بسبب موجة البرد ﻿

أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، اليوم الأحد بإقليم خنيفرة ، على توزيع مساعدات لفائدة 993 أسرة من دوارين تابعين للجماعة الترابية أم الربيع (إقليم خنيفرة)، وذلك من أجل مساعدة الساكنة على مواجهة موجة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أشرفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، اليوم الأحد بإقليم خنيفرة ، على توزيع مساعدات لفائدة 993 أسرة من دوارين تابعين للجماعة الترابية أم الربيع (إقليم خنيفرة)، وذلك من أجل مساعدة الساكنة على مواجهة موجة البرد والتخفيف من آثارها بهذه المناطق ذات التضاريس الوعرة والأكثر تعرضا للضرر في هذه الفترة من السنة .

وشملت هذه المساعدات،التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى مساعدة سكان المناطق المتضررة من موجة البرد القارس وتساقط الثلوج والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة، أغطية ومواد غذائية (السكر والزيت والشاي والحليب والدقيق ...) .

وتوزعت هذه المساعدات، على 763 أسرة تمثل ساكنة دوار ويوان التابع للجماعة الترابية أم الربيع ، و 230 أسرة من دوار قصر العزيزة بنفس الجماعة الترابية.

ومن شأن هذه العملية الإنسانية،التي تمت بتنسيق بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية ، أن تساهم في تكريس قيم التضامن والتآزر ، ومساعدة سكان المنطقة على تجاوز الظروف الصعبة التي تتزامن مع فصل الشتاء بهذا الإقليم.

ويتوقع أن تستهدف العملية، على مدى أربعة أيام ، حوالي 3350 أسرة تمثل 48 دوارا تابعا لتسع جماعات بمختلف تراب إقليم خنيفرة المعروف بتضاريسه الوعرة.

وكان بلاغ للمؤسسة قد أبرز أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 .

وأضاف المصدر ذاته أنه ككل سنة ، تنفذ المؤسسة هذه العملية في حالة تدهور ظروف الطقس لاسيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة تعرض الساكنة بالمناطق الجبلية للعزلة وتحد من إمكانيتهم اقتناء المواد الغذائية.

وبمقتضى التنسيق بين المؤسسة ووزارة الداخلية و السلطات المحلية -يشير البلاغ- تم توفير ما يلزم من الأطر و الآليات اللوجيستيكية للتدخل في المناطق المبرمجة.

وخلص البلاغ إلى أن فرق المؤسسة ستتدخل في الشطر الأول من هذا البرنامج في أقاليم خنيفرة و ميدلت وأزيلال والحوز بحيث سيهم هذا البرنامج الإنساني آلاف من المستفيدات والمستفيدين بدواوير الأقاليم السالفة الذكر.





