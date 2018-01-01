جد خطير..تفاصيل مثيرة بخصوص وحش البيضاء اللي كيخطف البنات وكيغتصابهم في طاكسي ﻿

في جديد ملف اختطاف ''مول الطاكسي'' للفتيات بمدينة الدار البيضاء والذي كشفت ''شوف تيفي'' عن تفاصيله الخطيرة، فإن الشرطة القضائية بولاية البيضاء، تجري مع مختلف مصالحها أبحاثا وتحريات لتحديد هوية المشتبه

"شوف تيفي"

في جديد ملف اختطاف "مول الطاكسي" للفتيات بمدينة الدار البيضاء والذي كشفت "شوف تيفي" عن تفاصيله الخطيرة، فإن الشرطة القضائية بولاية البيضاء، تجري مع مختلف مصالحها أبحاثا وتحريات لتحديد هوية المشتبه به، إثر تواتر شكايات تقدمت بها نسوة تفيد بتعرضهن للاغتصاب أو السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من قبل شخص يستعمل سيارة أجرة كبيرة الحجم.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن الضحايا توحدن في مد مصالح الأمن بأوصاف متقاربة للمشتبه به، كما تشابهت تصريحاتهن في وصف "مول الطاكسي" سيما أنهن ركبن معه اعتقادا منهن أنه فعلا سائق سيارة أجرة مرخصة، سينقلهن إلى الوجهة التي يقصدنها، لكن دون أن تفلح واحدة في تحديد رقم المأذونية أو رقم لوحة الترقيم.

وأكدت اليومية بأن المشتبه به لا يكتفي بسرقة زبونته وسلبها ما بحوزتها بل بعض الضحايا نقلهن تحت التهديد إلى أماكن خالية حيث اعتدى عليهن جنسيا، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، استعانت بالكاميرات المثبتة في الشوارع بغية الوصول إلى تحديد هوية الفاعل، ووضع حد لسلوكاته الإجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن المعطيات الخاصة بهذه النازلة، ومن بينها اختطاف فتاة من حي سباتة بواسطة سيارة أجرة، حيث تم نقلها إلى منطقة خلاء بالطريق السيار، وأقدم السائق وشريكته بتوجيه طعنات لها وسرقة ما بحوزتها.





