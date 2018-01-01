بالتفاصيل أهم أرقام التقرير المالي لفريق الرجاء ﻿

حدد التقرير المالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي نشره الفريق على موقعه الرسمي القيمة الخام للأصول المنقولة للفريق في 290 مليون سنتيم و 986 ألف درهم حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 191 مليونا و227

" شوف سبور"

حدد التقرير المالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي نشره الفريق على موقعه الرسمي القيمة الخام للأصول المنقولة للفريق في 290 مليون سنتيم و 986 ألف درهم حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 191 مليونا و227 ألف درهم متم ماي من السنة ما قبل الماضية أي بزيادة قيمتها 99 مليونا و759 ألف درهم.

وكشف التقرير أن مجموع الديون لمختلف الهيأت والمؤسسات في حدود يونيو 2017 تتحدد في 12 مليار و 71 ألف درهم من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يطالب الفريق بتسديد حوالي خمسة ملايير و 800 ألف درهم.

وتطرق التقرير بالتفصيل إلى مداخيل المستشهرين في موسم 2017/2016 وحددها في 16 مليونا و 5 آلاف درهم، وقيمة الانخراطات انخفضت بنسبة 100 في المائة.





