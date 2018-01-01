مثير.. ضابط أمن في حالة سكر دار كسيدة خايبة بزاف بالقنيطرة ﻿

فتحت مصالح ولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مع موظف شرطة برتبة ضابط أمن، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت مصالح ولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مع موظف شرطة برتبة ضابط أمن، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير عرضية مقرونة بالسكر العلني والسياقة في حالته.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن مصلحة حوادث السير بنفس المدينة كانت قد عاينت، منتصف ليلة أمس، حادثة سير نتجت عن اصطدام موظف الشرطة الذي كان خارج أوقات عمله وعلى متن سيارته الخاصة، بأخرى كانت مستوقفة بشكل قانوني بأحد أزقة حي الكورس، قبل أن يصطدم بجدار منزل، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة وإلحاق خسائر مادية بالعربة وجدار المنزل.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل موظف الشرطة، الذي كان وقتها في حالة سكر، للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.