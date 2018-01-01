أحمد نور الدين: الحل السياسي الوحيد المتبقي في الصحراء هو الحكم الذاتي خارج هذا ليس هناك حل آخر سوى المدافع ﻿

قال أحمد نور الدين الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية تزامنا مع تصاعد حدة استفزازات جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، ''الحل السياسي الوحيد المتبقي هو الحكم الذاتي

شوف تيفي:

قال أحمد نور الدين الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية تزامنا مع تصاعد حدة استفزازات جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، "الحل السياسي الوحيد المتبقي هو الحكم الذاتي خارج هذا ليس هناك حل آخر سوى المدافع وكل شيء يهون دفاعا عن أرض الوطن والجزائر ستكون خاسرة في كل الأحوال".

وأكد نور الدين في تصريح لــ"شوف تيفي" بأن السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال غير راض بقرار أنطونيو غوتيريس وأن البيان لم يكن في مستوى التطلعات والانتظارات التي كان يصبو إليها المغرب، لأن المغرب في التحركات الأخيرة للسفير عمر هلال كان يطالب مجلس الأمن بقرار واضح يأمر فيه الميليشيات بإخلاء المنطقة العازلة وفقا لاتفاق 1991 ولكن البيان كان ديبلوماسيا حتى يرضي الطرفين، وانتقد كذلك اللغة التي جاء بها البيان وقال بأنه موجه لكلا الطرفين وليس للطرف الذي خرق وقف إطلاق النار وهو الميليشيات الانفصالية .

وأوضح نور الدين أن ما قام به السفير يسجل بمداد من ذهب رغم أن الديبلوماسية المغربية تتعامل بالليونة مع مواقف الانفصاليين وداعمتهم الجزائر، في حين الجزائر تتعامل بعدوانية وشراسة ضد المغرب.

وأشار نفس المتحدث أن النظام العسكري الجزائري "ينهج سياسة خاصة كلما اقتربنا من موعد دولي في الأمم المتحدة حيث يحاول الضغط على الأمين العام وعلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرارات لصالح المشروع الانفصالي، وكذلك بعث الروح في الكيان الانفصالي في تندوف من خلال الفقاعات الإعلامية ومن خلال الضغط من أجل استئناف المفاوضات".

وأبرز بأن الجزائر لا تسأم من اتهام المغرب بعرقلة الاستفتاء، في حين الذي عرقل الاستفتاء هو الأمين العام السابق كوفي عنان حينما قال في 2002 بأنه يستحيل العودة إلى الاستفتاء، إضافة إلى أن الجزائر هي التي قتلت مشروع تحديد الهوية "لأنه لا يمكن القيام باستفتاء قبل الانتهاء من تحديد هوية الذين يستفتون في مخيمات تندوف وباقي الأقاليم الجنوبية للمغرب"حسب قوله.

وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر أعدمت الاستفتاء بعدما كانت تعطي الأوامر لشيوخ تحديد الهوية لرفض تسجيل الآلاف من أبناء الصحراء المقيمين في المغرب، واليوم يحاولون إعادة الوضع إلى نقطة البداية منبها الديبلوماسية المغربية للحذر من الفخ الذي تنصبه الجزائر ولا زالت تعمل بكل جهودها لأن الأمر يخدم مشروعها.

وتابع نور الدين بالقول " إذا عجزت الأمم المتحدة عن تطهير المنطقة العازلة من العناصر الانفصالية فعلى القوات المسلحة الملكية أن تقوم باللازم وتطهر المناطق وفقا للقانون والشرعية، لأن الجبهة الانفصالية خرقت القانون والاتفاقية التي تم توقيعها سنة 1991 والتي نبهت إلى حضر استعمال الأسلحة في المنطقة.

وقال المتحدث بأن لا غالب ولا مغلوب سوى الحكم الذاتي كما صرح به سابقا الملك الراحل الحسن الثاني ، واليوم كل التكهنات بعد رفض الاستفتاء في 2007 فإن الحل سيكون سياسيا متفاوضا بشأنه ومقبولا من الأطراف.





