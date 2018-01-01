منخرطو الرجاء : يا ندخلوا كاملين يا ماداخلينش ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن منخرطي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اتفقوا اليوم الأحد، على عدم ولوج قاعة الجمع العام المقرر إجراؤه يوم غد الإثنين في حال تم منع أحد المنخرطين المشطب عليه بشكل غير قانوني.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن منخرطي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اتفقوا اليوم الأحد، على عدم ولوج قاعة الجمع العام المقرر إجراؤه يوم غد الإثنين في حال تم منع أحد المنخرطين المشطب عليه بشكل غير قانوني.

وأفادت ذات المصادر، أن حضور المنخرطين للجمع العام سيكون مرتبطا بقرار ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحيث إذا قدم وثائق وأدلة على مشروعية تشطيب حسبان على المنخرطين فلن يترددوا في إثبات حضورهم والمشاركة في الجمع العام.

وارتباطا بالموضوع، فإن المنخرطين قرروا رفع سحب الثقة في وجه المكتب المسير للنادي في حال لم يجر الجمع العام في موعده المحدد.