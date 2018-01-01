الناصيري يصدم لاعبي الوداد في منحة عصبة الأبطال ﻿

صدم سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، لاعبيه بخصوص منحة التتويج بعصبة الأبطال الإفريقية التي توج بها الفريق على حساب نادي الأهلي المصري على أرضية مركب محمد الخامس.

" شوف سبور"

صدم سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، لاعبيه بخصوص منحة التتويج بعصبة الأبطال الإفريقية التي توج بها الفريق على حساب نادي الأهلي المصري على أرضية مركب محمد الخامس.

وأفاد موقع كورة، أنه في الوقت الذي وعد الناصيري اللاعبين بمنحة 35 مليون سنتيم تفاجؤوا بتوصلهم فقط بـ 10 مليون سنتيم كمنحة على تتويجهم بعصبة الأبطال الإفريقية.

وفي اتصال هاتفي لـ "شوف سبور"، مع أحد اللاعبين داخل النادي، رفض بشكل قاطع الحديث عن الموضوع، موضحا أن لا علم له بأي شيء بخصوص منحة عصبة الأبطال الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوداد سيواجه يوم غد الإثنين فريق الكوكب المراكشي برسم مؤجل منافسات البطولة الاحترافية.





