عاجل.. هذه هي حقيقة انتحار تلميذة بخنيفرة بسبب لعبة الحوت الأزرق ﻿

نفت عائلة التلميذة التي فارقت الحياة، مساء أمس السبت، عقب انتحارها، أن تكون هذه الأخيرة، قد أقدمت على هذه الخطوة بسبب لعبة ''الحوت الأزرق''.

"شوف تيفي"

نفت عائلة التلميذة التي فارقت الحياة، مساء أمس السبت، عقب انتحارها، أن تكون هذه الأخيرة، قد أقدمت على هذه الخطوة بسبب لعبة "الحوت الأزرق".

وأكدت عائلة الهالكة البالغة من العمر 15 سنة والتي تدرس بالسنة الثانية إعدادي، بأن أسباب انتحارها بواسطة "سم" تبقى إلى حدود الساعة مجهولة.

وأضافت كذلك هذه العائلة بأن والدي الهالكة، يتواجدان في هذه اللحظات بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بني ملال، ويتنظران منذ صباح اليوم الأحد، تسلم جثمان فلذة كبدهما والتي لم يتم إلى حدود الساعة إخضاعها للتشريح الطبي.





