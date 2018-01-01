العثماني: يرسم أطروحة جديدة للحزب ويؤكد بأن معركة الإصلاح مستمرة ﻿

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب ''العدالة والتنمية''، اليوم بالرباط خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه، إن ''الحزب استطاع النجاح في العديد من الأوراش، أخرها المؤتمر الوطني

شوف تيفي:

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم بالرباط خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه، إن "الحزب استطاع النجاح في العديد من الأوراش، أخرها المؤتمر الوطني الثامن، الذي أسفر عن العديد من الدروس والخلاصات، خلال مرحلة صعبة"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نتوهم أننا سنقوم بقطيعة، وبأسلوب جديد مخالف لما دأبنا عليه في عملنا ونضالنا السياسي".

وأضاف العثماني أن المؤتمر "خيب آمال مجموعة من الأقلام التي كانت تتمنى وتترقب أن تقع انشقاقات وتصدعات، وأن يدخل الحزب في مرحلة ضعف، وأن الحزب سيستمر في تخييب آمال كل من يراهن على انقسامه وضعفه".

وأشار العثماني إلى ضرورة "الحفاظ على تماسكه ووحدة صفه"، مؤكدا أن الحزب يقوم على عمودين، الأول هو مرجعية الحزب ومنهجه وبرنامجه في الإصلاح، أما العمود الثاني فهو وحدة الحزب وتماسكه، والثقة فيما بين أعضائه.

ودعا العثماني حسب ما نشر في موقع الحزب جميع أعضاء "العدالة والتنمية" للمساهمة في "الحوار الداخلي، الذي قد يسفر عن تطوير أطروحة الحزب أو صياغة أطروحة جديدة، من خلال تقييم سياسي للمرحلة الماضية، عبر قراءة جماعية للمرحلة السابقة، في أفق صياغة رؤية جماعية للمستقبل القريب" وفق تعبيره.

وأوضح أن الإسهام في مواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هو قدر الحزب، "لذا سنواصل ذلك مهما كانت الصعوبات، موضحا أن عملية الإصلاح لابد أن تواجهها العديد من العراقيل من قبل بعض الأطراف التي تعارض الإصلاح، للحفاظ على امتيازاتها غير المشروعة".



وقال العثماني، إنه "حيث ما كانت هناك خلافات داخلية، يكون فشل العمل الحزبي داخليا وخارجيا، وفي المقابل حيث ما كان انضباط الصف ووحدته الداخلية والانضباط للقانون وأدبيات التعامل الداخلي تكون قوة الصف الداخلي".