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بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 17:11 مثير.. رجال الحموشي يسقطون شخصا ينتحل صفات متعددة بطنجة..وها شنو لقاو عندو | مجتمع
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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب وانتحال صفة ينظمها

"شوف تيفي"

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل المشتبه به، وكذا داخل سيارته الخاصة، أسفرت عن ضبط أصفاد معدنية مهربة من الخارج، و 12 جهازا للاتصال اللاسلكي، و 45 بطاقة مزيفة خاصة بممارسة مهنة الصحافة والانتماء لرابطة الشرفاء ومتابعة الدراسة بكلية الحقوق، و 6 طوابع بريدية مزورة، و 17 بطاقة تتعلق بجمعيات مدنية وهمية، بالإضافة إلى 6 شواهد ودبلومات جامعية مزورة تتضمن هويته.

وأضاف البلاغ أنه تم العثور بحوزة المشتبه به على قبعة خاصة بزي عسكري، و طابع إداري في اسم طبيب، بالإضافة إلى العشرات من الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية، التي تتنوع ما بين لوحات إلكترونية، وحواسيب محمولة، وهواتف نقالة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد جميع الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون قد اقترفها أو شارك في اقترافها.



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