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مديرية الأمن تقدم روايتها حول شريط فيديو يوثق اعتداء على شخص بالضرب والجرح المفضي إلى الموت

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 16:40 مديرية الأمن تقدم روايتها حول شريط فيديو يوثق اعتداء على شخص بالضرب والجرح المفضي إلى الموت | مجتمع
مديرية الأمن تقدم روايتها حول شريط فيديو يوثق اعتداء على شخص بالضرب والجرح المفضي إلى الموت
كذبت المديرية العامة للأمن الوطني صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون شخصا آخر للضرب والجرح المفضي إلى

شوف تيفي:

كذبت المديرية العامة للأمن الوطني صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون شخصا آخر للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية.


وأوضحت الخبرات التقنية المنجزة حسب بيان المديرية أن الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربية، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.

وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص بشكال دائم على توضيح هذه الحقائق، تدعيما للإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين، فإنها تؤكد في المقابل بأنها فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، لتحديد الجهة التي تعمل على فبركة هذه الأشرطة للمساس بالشعور العام بالأمن.

 

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