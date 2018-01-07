المكاتب المحلية داخل المركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء تنظم وقفة احتجاجية لهذا السبب ﻿

قررت المكاتب المحلية داخل المركز الجامعي ابن رشد التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 10 يناير 2018.

شوف تيفي:

قررت المكاتب المحلية داخل المركز الجامعي ابن رشد التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 10 يناير 2018.

هذا وحسب بلاغ إخباري للتنسيقية، سيتم تنظيم الوقفة أمام الحراسة العامة بابن رشد، مطالبين بإدماج مستخدمي المراكز الاستشفائية في نظام تقاعد موحد، هو نظام الصندوق المغربي للتقاعد على غرار نظرائهم في المركز الاستشفائي ابن سينا.

كما تستنكر التنسيقية عن استنكارها للإهمال واللامبالاة في إصلاح تقاعد مستخدمي المراكز الاسشفائية، وكذا تحقيق المساواة في معاشات التقاعد بين جميع مستخدمي المراكز الاستشفائية، إضافة إلى مطالب أخرى.