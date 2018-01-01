مؤثر..إمام يفارق الحياة وهو يلقي خطبة عن الموت+تفاصيل ﻿

فارق الحياة، إمام وخطيب أحد المساجد في مصر، أول أمس الجمعة، وهو على المنبر خلال إلقائه خطبة الجمعة، والتي كان يتحدث خلالها عن الموت.

"شوف تيفي"

فارق الحياة، إمام وخطيب أحد المساجد في مصر، أول أمس الجمعة، وهو على المنبر خلال إلقائه خطبة الجمعة، والتي كان يتحدث خلالها عن الموت.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية، يومه الأحد، فإن خطيب مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر البالغ من العمر 65 عاماً، فاجأ المصلين بالتوقف عن الخطبة فجأة وجلوسه على الكرسي أعلى المنبر ليدخل في سكرات الموت، فيما حاول المصلون وأحد الأطباء إسعافه دون جدوى.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر المؤثر في وفاة الإمام أن هذا الأخير وقبل ثواني من وفاته أطلق وصيته للمصلين بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة.





