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نشرة خاصة: أمطار قوية وأحيانا عاصفية مصحوبة برياح قوية اليوم الأحد وغدا الاثنين بهذه المناطق

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 16:24 نشرة خاصة: أمطار قوية وأحيانا عاصفية مصحوبة برياح قوية اليوم الأحد وغدا الاثنين بهذه المناطق | مجتمع
نشرة خاصة: أمطار قوية وأحيانا عاصفية مصحوبة برياح قوية اليوم الأحد وغدا الاثنين بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أنه يتوقع هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، مصحوبة برياح قوية في العديد من مناطق المملكة، اليوم الأحد وغدا الاثنين.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أنه يتوقع هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، مصحوبة برياح قوية في العديد من مناطق المملكة، اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية تتراوح بين 30 و60 ملم، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثانية ظهرا إلى غاية منتصف الليل، بأزيلال والحوز، وتارودانت (المرتفعات)، وتيزنيت، واشتوكة أيت باها، وقلعة السراغنة. وأشار المصدر ذاته إلى هطول أمطار قوية تتراوح بين 30 و50 ملم ابتداء من منتصف ليلة الاثنين وإلى غاية الثالثة زوالا من نفس اليوم، بالقنيطرة والعرائش، وشفشاون، ووزان، وتاونات، وسيدي قاسم، والرباط، وسلا، مشيرة إلى هطول أمطار وهبوب عواصف رعدية مصحوبة بالبرد داخل كل من هذه المناطق.

كما توقعت النشرة هبوب رياح قوية ابتداء من منتصف اليوم الأحد إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الاثنين. وأضافت أن رياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و80 كلم في الساعة ستهم طاطا، وآسا الزاك، والسمارة، وكلميم، وطانطان، وتيزنيت (المرتفعات)، وتارودانت (المرتفعات)، وورزازات. كما ستهم هذه الرياح القوية، وبنفس السرعة، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين، وإلى غاية الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، مناطق شفشاون، وتطوان، والحسيمة، وفاس، والحاجب، ومكناس، وإفران، وميدلت، والخميسات، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات، وتمارة، وسيدي سليمان، والدار البيضاء، والمحمدية.



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