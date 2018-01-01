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عاجل..تفاصيل جديدة حول التلميذة اللي تورطت في سرقة كثر من 100 مليون من والدها هي وصحابها بتطوان

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 15:59 عاجل..تفاصيل جديدة حول التلميذة اللي تورطت في سرقة كثر من 100 مليون من والدها هي وصحابها بتطوان | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جديدة حول التلميذة اللي تورطت في سرقة كثر من 100 مليون من والدها هي وصحابها بتطوان
في جديد واقعة سرقة 101 مليون من ''عدول'' بمدينة تطوان، والتي كشفت ''شوف تيفي'' عن معطياتها الأولى، أكد مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قررت إحالة الموقوفين الثلاثة على خلفية هذا الملف وهم

''شوف تيفي''

في جديد واقعة سرقة 101 مليون من ''عدول'' بمدينة تطوان، والتي كشفت ''شوف تيفي'' عن معطياتها الأولى، أكد مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قررت إحالة الموقوفين الثلاثة على خلفية هذا الملف وهم ''قاصران'' وشاب'' على السجن المحلي للمدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن ''العدول''، تنازل عن متابعة ابنته التلميذة البالغ من العمر 17 سنة ، واعتبرها ضحية للموقوفين الثلاثة المتورطين في سرقة المبلغ المالي المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت أول أمس الجمعة، عن معطيات مثيرة وصادمة بخصوص الطريقة التي اعتمدها الموقوفون الثلاثة لسرقة المبلغ المالي الذي كان يضعه ''العدول'' بمكان سري داخل منزله.

معطيات جديدة بخصوص هذه الواقعة تشاهدونها بعد قليل من يومه الأحد على قناتكم ''شوف تيفي''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العدول مدينة تطوان السجن المحلي تطوان

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