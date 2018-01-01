عاجل وبالفيديو..ابن عبد الرؤوف يتهم دنيا باطمة بنشر إشاعة وفاة والده ﻿

كشف أسامة التونسي ابن الممثل الكوميدي ''عبد الرؤوف'' قبل قليل من يومه الأحد، أن الممثلة دنيا باطمة وبعض الفنانين الآخرين، كانوا وراء نشر إشاعة وفاة والده الذي يتلقى العلاجات الضرورية بالمستشفى

''شوف تيفي''

كشف أسامة التونسي ابن الممثل الكوميدي ''عبد الرؤوف'' قبل قليل من يومه الأحد، أن الممثلة دنيا باطمة وبعض الفنانين الآخرين، كانوا وراء نشر إشاعة وفاة والده الذي يتلقى العلاجات الضرورية بالمستشفى العسكري بالبيضاء.

وأكد أسامة بأن والده في حالة صحية مستقرة، وقد تبادل معه أطراف الحديث، يومه الأحد، مؤكدا بأن جميع الأخبار المتداولة والمعطيات المنشورة من طرف فنانين لا أساس لها من الصحة.

وعلاقة بالموضوع فإن دنيا باطمة، نشرت على حسابها بالإنستغرام تدوينة، أكدت فيها أن عبد الرؤوف ما يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن بعض الصفحات هي من كانت وراء نشر خبر الوفاة.