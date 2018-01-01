 عاجل..حارس أمن طعن مقدم شرطة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق بطانطان+تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة اليوم..انزلاق سيارة خفيفية بأشهر ساحة بالبيضاء | حوادث و حقوق

صورة اليوم..انزلاق سيارة خفيفية بأشهر ساحة بالبيضاء

صور جديدة للملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صور جديدة للملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن تشعل الفيسبوك

فيديو : نبيل درار وعاطف شحشوح يعملان الحجامة و ها شنو قالو عليها | بووز

فيديو : نبيل درار وعاطف شحشوح يعملان الحجامة و ها شنو قالو عليها

مؤلم..نهاية مروعة لحياة مسن ضواحي شفشاون وتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة مسن ضواحي شفشاون وتطوان

يا ربي السلامة..صاعقة رعدية تقتل فلاحا ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..صاعقة رعدية تقتل فلاحا ضواحي الجديدة

عمل بطولي ينتهي بإنقاذ امرأة حامل ومولودها بإملشيل | مجتمع

عمل بطولي ينتهي بإنقاذ امرأة حامل ومولودها بإملشيل

فيديو | بي ان سبورت : بادو الزاكي يعود للتدريب بالبطولة الجزائرية عبر بوابة شبيبة القبائل | بووز

فيديو | بي ان سبورت : بادو الزاكي يعود للتدريب بالبطولة الجزائرية عبر بوابة شبيبة القبائل

تصريح احترافي .. شوفو شنو قال الدولي المغربي أشرف حكيمي بعد مباراة ريال مدريد و سيلتا فيغو | بووز

تصريح احترافي .. شوفو شنو قال الدولي المغربي أشرف حكيمي بعد مباراة ريال مدريد و سيلتا فيغو

صادم.. العثور على جثة متفحمة لحارس ليلي بالصخيرات | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة متفحمة لحارس ليلي بالصخيرات

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

عاجل..حارس أمن طعن مقدم شرطة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق بطانطان+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 15:23 عاجل..حارس أمن طعن مقدم شرطة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق بطانطان+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
عاجل..حارس أمن طعن مقدم شرطة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق بطانطان+تفاصيل صادمة
أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، زوال يوم الأحد، موظف شرطة برتبة حارس أمن، يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد جراء معاناته من مرض نفسي، وذلك بعد تعريضه مقدم شرطة لاعتداء بسلاح أبيض

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، زوال يوم الأحد، موظف شرطة برتبة حارس أمن، يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد جراء معاناته من مرض نفسي، وذلك بعد تعريضه مقدم شرطة لاعتداء بسلاح أبيض أثناء أدائه لمهامه بالشارع العام.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به بتعريض الضحية لاعتداء بسلاح أبيض على مستوى العنق، دون سبب ظاهر أو معروف، بشارع الحسن الثاني بنفس المدينة، أسفر عن إصابة هذا الأخير بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه به ووضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذا الاعتداء.

وخلص البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني قد أصدر تعليماته للمصالح المختصة قصد التكفل بكل ما يتعلق بعلاج موظف الشرطة الضحية، مع تحمل كافة النفقات والمصاريف الناتجة عن التدخلات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رجل أمن ضابط شرطة طانطان موظف الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة اليوم..انزلاق سيارة خفيفية بأشهر ساحة بالبيضاء | حوادث و حقوق

صورة اليوم..انزلاق سيارة خفيفية بأشهر ساحة بالبيضاء

مؤلم..نهاية مروعة لحياة مسن ضواحي شفشاون وتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة مسن ضواحي شفشاون وتطوان

يا ربي السلامة..صاعقة رعدية تقتل فلاحا ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..صاعقة رعدية تقتل فلاحا ضواحي الجديدة

صادم.. العثور على جثة متفحمة لحارس ليلي بالصخيرات | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة متفحمة لحارس ليلي بالصخيرات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تغييرات واسعة في صفوف الولاة و العمال تنتظر الملك محمد السادس | شوف الصحافة
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..تغييرات واسعة في صفوف الولاة و العمال تنتظر الملك محمد السادس

بالفيديو...شوفو التبروري بمدينة طنجة | خارج البلاطو

بالفيديو...شوفو التبروري بمدينة طنجة

خبر اليوم : هكذا عرت التساقطات المطرية واقع البنية التحتية بالمملكة | خبر اليوم

خبر اليوم : هكذا عرت التساقطات المطرية واقع البنية التحتية بالمملكة

بالفيديو..نايضة داخل فريقي الوداد و الرجاء وهاشنو واقع | بــووز

بالفيديو..نايضة داخل فريقي الوداد و الرجاء وهاشنو واقع

﻿

آخر المستجدات

صورة اليوم..انزلاق سيارة خفيفية بأشهر ساحة بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 35 دقيقة

صورة اليوم..انزلاق سيارة خفيفية بأشهر ساحة بالبيضاء

صور جديدة للملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن تشعل الفيسبوك | بوليتيك

صور جديدة للملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن تشعل الفيسبوك

فيديو : نبيل درار وعاطف شحشوح يعملان الحجامة و ها شنو قالو عليها | بووز

فيديو : نبيل درار وعاطف شحشوح يعملان الحجامة و ها شنو قالو عليها

مؤلم..نهاية مروعة لحياة مسن ضواحي شفشاون وتطوان | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة مسن ضواحي شفشاون وتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.