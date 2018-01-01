عاجل..حارس أمن طعن مقدم شرطة بواسطة سلاح أبيض على مستوى العنق بطانطان+تفاصيل صادمة ﻿

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، زوال يوم الأحد، موظف شرطة برتبة حارس أمن، يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد جراء معاناته من مرض نفسي، وذلك بعد تعريضه مقدم شرطة لاعتداء بسلاح أبيض

''شوف تيفي''+''و م ع''

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، زوال يوم الأحد، موظف شرطة برتبة حارس أمن، يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد جراء معاناته من مرض نفسي، وذلك بعد تعريضه مقدم شرطة لاعتداء بسلاح أبيض أثناء أدائه لمهامه بالشارع العام.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به بتعريض الضحية لاعتداء بسلاح أبيض على مستوى العنق، دون سبب ظاهر أو معروف، بشارع الحسن الثاني بنفس المدينة، أسفر عن إصابة هذا الأخير بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه به ووضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذا الاعتداء.

وخلص البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني قد أصدر تعليماته للمصالح المختصة قصد التكفل بكل ما يتعلق بعلاج موظف الشرطة الضحية، مع تحمل كافة النفقات والمصاريف الناتجة عن التدخلات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.