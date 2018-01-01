سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية من أوسم شبان العالم ﻿

احتل الفنان المغربي سعد المجرد الرتبة 62 في التصنيف الخاص بأوسم شبان العالم لسنة 2017، وذلك حسب التصنيف الذي قامت به مجلة '' TC Candler'' ''.

''شوف تيفي''

احتل الفنان المغربي سعد المجرد الرتبة 62 في التصنيف الخاص بأوسم شبان العالم لسنة 2017، وذلك حسب التصنيف الذي قامت به مجلة '' TC Candler'' ''.

ووضعت المجلة المعروفة في مجال الموضة والأزياء مجموعة من الأسماء العربية في التصنيف الجديد، من بينهم الفنان الفلسطيني محمد عساف في الرتبة 37 والفنان التونسي ظافر العابدين في الرتبة 56.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، تعرض للسخرية والانتقاد بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره بـ ''لوك'' تم وصفه بالغريب بمجموعة من الصور التي نشرها على حسابه بالإنستغرام.