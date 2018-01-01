إلغاء مجانية التعليم يجبر جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ النزول إلى الشارع ﻿

تعتزم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة، للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن ما سمته بـ''إلغاء مجانية التعليم''، وثني الحكومة عن المضي

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تعتزم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة، للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن ما سمته بـ''إلغاء مجانية التعليم''، وثني الحكومة عن المضي في ''تفعيل وتبني هذا القانون الخطير الذي يهدد أجيالا بأكملها''.

وقالت الفيدرالية في بلاغها إن قرار الحكومة حول المنظومة التعليمية ''قرار إنفرادي لاشعبي يضرب في العمق، وأكثر من أي وقت مضى، مجانية التعليم كحق دستوري وكما تنص عليه كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا القدرة الشرائية لطبقات عريضة من الشعب المغربي والتي تعاني من الفقر والتهميش''.

ووصف البلاغ ''إلغاء مجانية التعليم خط أحمر''، منددا بشدة بهذا القرار الجائر ''لكونه يستهدف بالأساس الطبقات المعوزة والمتوسطة من الأسر، إذ أن الطبقة الميسورة عن طريق احتكار خيرات البلاد سحبت منذ مدة أبناءها من المدرسة العمومية وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية''.

ودعت الفيدرالية المسؤولين السياسيين على أعلى المستويات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر المتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل ورشات الإصلاح، والذي ''لن يزيد الأوضاع الاجتماعية ببلادنا إلا مزيدا من الاحتقان والتأزم''.

تجدر الإشارة أن المجلس الحكومي تدارس بحر الأسبوع الماضي ، مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل، نفاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعدما أكد أن الأمر ''لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسيبقى الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة.''