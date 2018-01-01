حمدي لـ '' شوف سبور'' : 25 مليار غير '' تخربيق'' ديال حسبان ﻿

قال علي حمدي المرشج لخلافة حسبان على رأس إدارة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن التقرير المالي الذي نشر يومه الأحد على الموقع الرسمي، مجرد تهويل وتضخيم لإبعاده عن تسيير النادي، معتبرا أن 25

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال علي حمدي المرشج لخلافة حسبان على رأس إدارة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن التقرير المالي الذي نشر يومه الأحد على الموقع الرسمي، مجرد تهويل وتضخيم لإبعاده عن تسيير النادي، معتبرا أن 25 مليار كديون للقلعة الخضراء لا أساس لها من الصحة.

وكشف حمدي في تصريح لـ '' شوف سبور''، أنه من العبث نشر تقرير مالي قبل يوم واحد على انعقاد الجمع العام الاستثنائي للرجاء، وبه أرقام ضخمة تتضمن ضرائب النادي ومصاريف الضمان الاجتماعي على أساس أنها ديون يجب دفعها مباشرة بعد تسلمه رئاسة النادي.

وتابع قائلا :'' 25 مليار غير تخربيق ديال حسبان ... وكنطلب من الجمهور مايحضرش يوم الجمع العام أمام الفندق وسنتكلف بالباقي''.