سيدني تشهد أعلى موجة حرارة منذ ما يقرب عن 78 سنة ﻿

شهدت مدينة ''سيدني'' الأسترالية اليوم الأحد، أعلى ارتفاع في درجات الحرارة حيث وصلت درجات الحرارة في أجزاء من المدينة إلى 47.3 درجة.

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شهدت مدينة ''سيدني'' الأسترالية اليوم الأحد، أعلى ارتفاع في درجات الحرارة حيث وصلت درجات الحرارة في أجزاء من المدينة إلى 47.3 درجة.

و حسب موقع ''بي بي سي'' فإن مكتب الأرصاد الجوية، قد أعلن في بادئ الأمر، أن اليوم هو الأشد حرارة على الإطلاق في ضواحي المدينة الأسترالية، عندما سجلت درجة الحرارة 47.1 درجة في ضاحية ''بنريث'' الغربية.

وذكر نفس الموقع أن لاعبي التنس الذين يشاركون في بطولة أستراليا الدولية قد اضطروا إلى ترك حلبة السباق بعدما فاقت درجة الحرارة 40 درجة مئوية حيث كتبت كريستينا ملادينوفيك، لاعبة التنس الفرنسية تغريدة على صفحتها ب ''إنستغرام'' قالت فيها ''بلغت درجة الحرارة 43 وربما بلغت 50 درجة مئوية في الملعب عندما بدأت المقابلة. أعتذر للمشجعين. أعتقد أن هذه أول مرة في مشواري المهني الذي اضطر فيه إلى ترك حلبة السباق''.

و كشف موقع ''بي بي سي'' أن السلطات الأسترالية قد حذرت من استخدام النيران في منطقة سيدني الكبرى لتقليل مخاطر انتشار النيران التي تكثر خلال فصل الصيف القائظ و من جهة أخرى سعى رجال الأطفاء في جنوب أستراليا جاهدين أمس السبت «بالتوقيت المحلي» للسيطرة على حرائق غابات هائلة تجتاح مختلف أنحاء المنطقة، وساعدت ظروف الطقس الحارة في أستراليا في انتشار الحرائق.

ويشار إلى أن مدينة ''سيدني'' الأسترالية لم تشهد مثل هذه الموجة من الحرارة منذ سنة 1939 .