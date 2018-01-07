عاجل وجد مؤلم..وفاة المنشد صاحب نشيد ''فرشي التراب'' الشهير+فيديو وصور ﻿

توفي المنشد الديني الكويتي الشاب مشاري العرادة، يومه الأحد، عن عمر ناهز 35 عامًا، عقب تعرضه لحادثة سير بالسعودية.

''شوف تيفي''

توفي المنشد الديني الكويتي الشاب مشاري العرادة، يومه الأحد، عن عمر ناهز 35 عامًا، عقب تعرضه لحادثة سير بالسعودية.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد ذكر مقربون من الراحل، أنه جار نقل الجثمان إلى الكويت، حيث سيتم تحديد موعد الدفن والتشييع في وقت لاحق.

وأشارت المصادر ذاتها أن الفنان الكويتي حمود خضر، كتب: ''بداياتي الفنية كانت معه بأنشودة (أمي فلسطين)، سنة 2000. تعلمت منه حسن اختيار الكلمات، والحرص على الرسالة والقيمة، واستخدام الفن لنشر الخير والكلمة الطيبة. طبت حيًا وميتًا''، بينما كتب المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي : ''اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك''.

تجدر الإشارة إلى أن المنشد الديني الراحل، تعرف عليه المسلمون في مختلف بقاع العالم، عقب إصداره لأغنية ''فرشي التراب''.