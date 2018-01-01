مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن ﻿

انتشرت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الأخبار التي تشير إلى أن الفنان الجزائري ''الشاب بلال الصغير''، اعتزل الفن مع بداية السنة الجديدة، وقرر التحول إلى مؤذن بأحد المساجد.

"شوف تيفي"

انتشرت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الأخبار التي تشير إلى أن الفنان الجزائري "الشاب بلال الصغير"، اعتزل الفن مع بداية السنة الجديدة، وقرر التحول إلى مؤذن بأحد المساجد.

وحسب موقع "الشروق" الجزائري فقد تسبب الانتشار الواسع لخبر اعتزال الشاب بلال الصغير في ارتباك جمهوره الذي تساءل إن كانت هذه المعلومة صحيحة أم لا؟، خاصة وأن الفنان لم يخرج لنفي الخبر أو تأكيده كما جرت العادة، مشيرة إلى أن الخبر المتداول والذي أرفق بصورة الفناة وهو بـ "لحية"، أكد على أن هذا الأخير، أعلن توبته وقرر اعتزال الغناء نهائيا وسيُصبِح مؤذنا بالمسجد الكبير لوهران.

وأشار الموقع الجزائري إلى أن بلال نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" تمنى من خلالها عاما سعيدا لمحبيه، قبل أن يرفقها بمنشور جاء فيه: "كل أمنياتي لكم بالحب، السعادة والصحة الجيدة لكم ولكل أفراد عائلتكم عام سعيد أحبائي"، ونشر أيضا صورة من ملصق حفله الخاص برأس السنة الجديدة الذي أحياه بقاعة "فلوريدا بالاس" بمدينة مارسيليا الفرنسية، رفقة كل من الشابة يمينة والشابة وردة شارلومانتي وسيد علي شالابالة وتنشيط محمد خساني، وهو ما اعتبره الجمهور تكذيبا واضحا وردا عمليا على شائعة لطالما طاردت الفنان الذي كشف مسبقا بأنه يحفظ 35 حزبا من القرآن الكريم.