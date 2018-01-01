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وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 13:08 وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي
وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ
توفيت المغنية الفرنسية فرانس غال عن عمر ينهاز 70 عاما، صباح اليوم الأحد.

شوف تيفي

توفيت المغنية الفرنسية فرانس غال عن عمر ينهاز 70 عاما، صباح اليوم الأحد.

و حسب موقع ''''الباييس'' الإسباني فإن المغنية الفرنسية ''غال'' قد توفيت في الساعات الاولى من صباح اليوم بعد تحديها منذ عامين بصمت وشموخ مضاعفات إصابتها بالسرطان حيث أصيبت ''فرانس غال'' بسرطان الثدي بعد عام على الوفاة المفاجئة لزوجها المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي ''ميشال بيرغيه'' عن 44 سنة جراء انتفاخ في القلب.

وذكر نفس الموقع أن المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة في فرنسا والعالم والمعروفة بأغنيات ناجحة كثيرة بينها ''بوبيي دو سيغ بوبيه دو سون'' و''إيل جويه دوبيانو دوبو''، كانت موجودة في المستشفى الأمريكي في ''نويي'' قرب باريس منذ منتصف الشهر الفائت لإصابتها بالتهاب حاد.


وكانت ''فرانس غال'' قد انسحبت من الساحة الفنية إثر وفاة ابنتها ''بولين'' جراء إصابتها بتليّف كيسي في عام 1997، غير أنها خرجت عن صمتها في 2015، إذ شاركت في المسرحية الاستعراضية ''ريزيست'' التي أعادت تسليط الضوء على الأغنيات الناجحة للثنائي الذي شكلته مع زوجها ''ميشال بيرجيه''.

 

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