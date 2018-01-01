قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تعليقه على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الصادر أمس السبت، إن المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي

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قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تعليقه على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الصادر أمس السبت، إن المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات، خصوصا بعد الاستفزازات الأخيرة ل''البوليساريو'' في المنطقة الحدودية بالصحراء المغربية، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر المملكة المغربية بشكل كامل قلقها العميق إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية والتهديدات بخرق وقف إطلاق النار من طرف ''البوليساريو''

وأكد هلال أن المغرب اتخذ مساعي على جميع المستويات منذ ظهور أولى عناصر جبهة ''البوليساريو'' في المنطقة العازلة بالكركرات في 3 يناير الجاري، مضيفا أن هذه العناصر وبعد اعتراض سبيل المشاركين في ''رالي تحدي الصحراء''، اضطرت إلى مغادرة المكان بأمر من المينورسو.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها ''البوليساريو''، والتي تنتهك الاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وتمس بشكل خطير بالأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه التحركات غير المسؤولة من طرف ''البوليساريو'' تشكل تحديا للمجتمع الدولي وإهانة للأمين العام ولمجلس الأمن.

وأبرز نفس المتحدث أن البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة واضح وقوي في الأمر الموجه إلى ''البوليساريو'' كي لا تعيق، بأي شكل من الأشكال، حرية التنقل المدني والتجاري. وهو ما يشكل رفضا قاطعا وقويا لاستفزازات ''البوليساريو'' ولعرقلتها لحرية التنقل في المنطقة العازلة في الكركرات.

وحذر هلال من أن المناورات الحالية التي تقوم بها ''البوليساريو'' تهدف بشكل يائس إلى تكرار نفس سيناريو أزمة مارس وأبريل الماضيين، معربا عن أسفه العميق لأن تكرار هذا السيناريو هو دليل على أن (البوليساريو) والجزائر، التي تمولها وتسلحها وتقتني العربات التي تقطع الطريق بالكركرات، لم يستخلصا العبر من فشلهما الذريع في أبريل الماضي.

وحذر سفير المغرب من أن أي مسلسل سياسي غير ممكن طالما أمعنت الأطراف الأخرى في انتهاكاتها المتكررة للاتفاقات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وكذلك في تكتيكاتها المعتادة لإذكاء التوتر والتأزيم عشية الاستحقاقات الأممية.

وخلص هلال إلى أن ''المملكة المغربية أوفت بالتزاماتها منذ أزمة العام الماضي ولم تقم بأي عمل يؤثر على الوضع بالمنطقة العازلة في الكركرات، كما أنها تتحلى بضبط النفس انسجاما مع الرغبة المعبر عنها من طرف الأمين العام، غير أن لصبرها حدود''.