 المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات | بوليتيك

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎ | بووز

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎

اسم محمد الأكثر انتشارا في فيينا | دولي

اسم "محمد" الأكثر انتشارا في فيينا

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة | دولي

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا يقراو | مجتمع

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 12:56 المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات | بوليتيك
المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات
قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تعليقه على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الصادر أمس السبت، إن المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي

شوف تيفي:

قال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تعليقه على بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الصادر أمس السبت، إن المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات، خصوصا بعد الاستفزازات الأخيرة ل''البوليساريو'' في المنطقة الحدودية بالصحراء المغربية، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة يشاطر المملكة المغربية بشكل كامل قلقها العميق إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية والتهديدات بخرق وقف إطلاق النار من طرف ''البوليساريو''

وأكد هلال أن المغرب اتخذ مساعي على جميع المستويات منذ ظهور أولى عناصر جبهة ''البوليساريو'' في المنطقة العازلة بالكركرات في 3 يناير الجاري، مضيفا أن هذه العناصر وبعد اعتراض سبيل المشاركين في ''رالي تحدي الصحراء''، اضطرت إلى مغادرة المكان بأمر من المينورسو.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة تدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها ''البوليساريو''، والتي تنتهك الاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وتمس بشكل خطير بالأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن هذه التحركات غير المسؤولة من طرف ''البوليساريو'' تشكل تحديا للمجتمع الدولي وإهانة للأمين العام ولمجلس الأمن.

وأبرز نفس المتحدث أن البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة واضح وقوي في الأمر الموجه إلى ''البوليساريو'' كي لا تعيق، بأي شكل من الأشكال، حرية التنقل المدني والتجاري. وهو ما يشكل رفضا قاطعا وقويا لاستفزازات ''البوليساريو'' ولعرقلتها لحرية التنقل في المنطقة العازلة في الكركرات.

وحذر هلال من أن المناورات الحالية التي تقوم بها ''البوليساريو'' تهدف بشكل يائس إلى تكرار نفس سيناريو أزمة مارس وأبريل الماضيين، معربا عن أسفه العميق لأن تكرار هذا السيناريو هو دليل على أن (البوليساريو) والجزائر، التي تمولها وتسلحها وتقتني العربات التي تقطع الطريق بالكركرات، لم يستخلصا العبر من فشلهما الذريع في أبريل الماضي.

وحذر سفير المغرب من أن أي مسلسل سياسي غير ممكن طالما أمعنت الأطراف الأخرى في انتهاكاتها المتكررة للاتفاقات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وكذلك في تكتيكاتها المعتادة لإذكاء التوتر والتأزيم عشية الاستحقاقات الأممية.

وخلص هلال إلى أن ''المملكة المغربية أوفت بالتزاماتها منذ أزمة العام الماضي ولم تقم بأي عمل يؤثر على الوضع بالمنطقة العازلة في الكركرات، كما أنها تتحلى بضبط النفس انسجاما مع الرغبة المعبر عنها من طرف الأمين العام، غير أن لصبرها حدود''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البوليساريو الكركرات الصحراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة | بوليتيك

هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة

طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر | بوليتيك

طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر

بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين | بوليتيك

بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس..اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية بالرباط | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس..اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة | خارج البلاطو

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على الراكد..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين..أجوبة مثيرة | خارج البلاطو

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على ''الراكد''..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين''..أجوبة مثيرة

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة | بــووز

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون
منذ 15 دقيقة

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.