خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل اجتماعه مع حسبان ﻿

كشف محمد فلاحي وكيل أعمال مجموعة من اللاعبين الممارسين رفقة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' بخصوص التقرير المالي الذي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد فلاحي وكيل أعمال مجموعة من اللاعبين الممارسين رفقة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' بخصوص التقرير المالي الذي سيعرض على أنظار المنخرطين يوم الجمع العام المقرر إجراؤه يوم غد الإثنين .

واستغرب فلاحي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور'' للضجة الإعلامية التي خلقها التسجيل المسرب، عبر ''فيسبوك''، علما أنه كان في جلسة عمل مع سعيد حسبان رئيس الفريق حول مستحقات 6 لاعبين يدينون الرجاء بأموال كبيرة مؤكدا أنه من واجبه مجالسة أول مسؤول داخل القلعة الخضراء للمطالبة وضمان منح اللاعبين خاصة وأنه على أبواب مغادرة النادي.

ولم يخف وكيل أعمال كل من اللاعب أنس الزنيتي، ومحسن ياجور، وليما مابيدي، وعبد الإله الحافيظي، وعبد الرحيم شاكير، أنه يشعر بالحرج أمام لاعبيه بعدما تسبب لهم في أزمة مالية خانقة بحيث أقنع البعض منهم بالتعاقد مع الفريق وآخرين بتجديد عقودهم شريطة أن يتوصلوا برواتبهم بشكل دائم لتفاجؤوا بالوعود الكاذبة.

وتابع قائلا :'' حسبان مقبل على مغادرة النادي وبصفتي وكيل أعمال 6 لاعبين من حقي نجتامع برئيس الفريق لضمان حقوقهم... مافهمتش علاش كيسجلوا فينا أشنو كنا كنديروا ''.

وأضاف :'' كون بغيت نشتف على الرجاء دابا.. نخرج اللاعبين كولهم ليبر ولكن كنحبوها وكنتعاونوا معاها''.