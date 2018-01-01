 خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل اجتماعه مع حسبان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات | بوليتيك

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎ | بووز

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎

اسم محمد الأكثر انتشارا في فيينا | دولي

اسم "محمد" الأكثر انتشارا في فيينا

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة | دولي

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا يقراو | مجتمع

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل اجتماعه مع حسبان

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 12:50 خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ شوف سبور تفاصيل اجتماعه مع حسبان | سبور
خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل اجتماعه مع حسبان
كشف محمد فلاحي وكيل أعمال مجموعة من اللاعبين الممارسين رفقة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' بخصوص التقرير المالي الذي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد فلاحي وكيل أعمال مجموعة من اللاعبين الممارسين رفقة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' بخصوص التقرير المالي الذي سيعرض على أنظار المنخرطين يوم الجمع العام المقرر إجراؤه يوم غد الإثنين .

واستغرب فلاحي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور'' للضجة الإعلامية التي خلقها التسجيل المسرب، عبر ''فيسبوك''، علما أنه كان في جلسة عمل مع سعيد حسبان رئيس الفريق حول مستحقات 6 لاعبين يدينون الرجاء بأموال كبيرة مؤكدا أنه من واجبه مجالسة أول مسؤول داخل القلعة الخضراء للمطالبة وضمان منح اللاعبين خاصة وأنه على أبواب مغادرة النادي.

ولم يخف وكيل أعمال كل من اللاعب أنس الزنيتي، ومحسن ياجور، وليما مابيدي، وعبد الإله الحافيظي، وعبد الرحيم شاكير، أنه يشعر بالحرج أمام لاعبيه بعدما تسبب لهم في أزمة مالية خانقة بحيث أقنع البعض منهم بالتعاقد مع الفريق وآخرين بتجديد عقودهم شريطة أن يتوصلوا برواتبهم بشكل دائم لتفاجؤوا بالوعود الكاذبة.

وتابع قائلا :'' حسبان مقبل على مغادرة النادي وبصفتي وكيل أعمال 6 لاعبين من حقي نجتامع برئيس الفريق لضمان حقوقهم... مافهمتش علاش كيسجلوا فينا أشنو كنا كنديروا ''.

وأضاف :'' كون بغيت نشتف على الرجاء دابا.. نخرج اللاعبين كولهم ليبر ولكن كنحبوها وكنتعاونوا معاها''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد فلاحي الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بث مباشر : سيلتا فيغو - ريال مدريد / الدوري الاسباني | سبور

بث مباشر : سيلتا فيغو - ريال مدريد / الدوري الاسباني

بث مباشر : أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني | سبور

بث مباشر : أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني

بث مباشر : برشلونة - ليفانتي / الدوري الأسباني | سبور

بث مباشر : برشلونة - ليفانتي / الدوري الأسباني

مثير وبالصورة.. التقرير المالي للرجاء يكشف عن التزامات بلغت أزيد من 25 مليار سنتيم | سبور

مثير وبالصورة.. التقرير المالي للرجاء يكشف عن التزامات بلغت أزيد من 25 مليار سنتيم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة | خارج البلاطو

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على الراكد..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين..أجوبة مثيرة | خارج البلاطو

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على ''الراكد''..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين''..أجوبة مثيرة

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة | بــووز

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.