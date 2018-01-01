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اسم "محمد" الأكثر انتشارا في فيينا

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 12:35 اسم محمد الأكثر انتشارا في فيينا | دولي
اسم "محمد" الأكثر انتشارا في فيينا
كشفت صحف نمساوية مساء أمس السبت عن نتائج الإحصائيات الرسمية لعام 2017 في النمسا، أن اسم ''محمد'' هو ثالث أكثر الأسماء انتشاراً بين الذكور المولودين في العاصمة فيينا عام 2017، بعد كل من ''ألكسندر''

شوف تيفي

كشفت صحف نمساوية مساء أمس السبت عن نتائج الإحصائيات الرسمية لعام 2017 في النمسا، أن اسم "محمد" هو ثالث أكثر الأسماء انتشاراً بين الذكور المولودين في العاصمة فيينا عام 2017، بعد كل من "ألكسندر" و"ماكسيميليان".

وذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" اليومية، أن وجود اسم "محمد" في مقدمة قائمة أسماء المواليد الأكثر انتشاراً بفيينا، يعد "تغيّراً ثقافياً" في البلاد حيث بلغ عدد من حملوا اسم "ألكسندر" 175، و"ماكسيميليان" 161، و"محمد" 159، حسب المصدر ذاته.

كما كشفت ذات الصحيفة أن اسم "محمد" لم يحصل على المرتبة الثالثة، لكن بعد جمع كل الهجاءات المختلفة التي يكتب بها الاسم، ومن بينها "Muhamed"، و"Mohamad"، و"Muhammad"، حل الاسم في تلك المرتبة.


يشار أن اسم "محمد" كان الأكثر تفضيلاً من قبل الأسر في العاصمة لندن، ومنطقة "ميدلاندز" الغربية بإنكلترا، لمواليدهم الجدد العام الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا.

 

 

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