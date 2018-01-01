بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا يقراو ﻿

استنكر آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة بعد تهاطل الأمطار.

شوف تيفي

استنكر آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة بعد تهاطل الأمطار.

وعلمت قناة ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن مدخل إعدادية ''جابر بن حيان'' أصبح يدعو إلى القلق والخوف بعد غرق المؤسسة بالأمطار خاصة أن المشهد يعرقل دخول وخروج التلاميذ ومدرسيهم إلى المؤسسة .

كما كشف نفس المصدر أن أسباب غرق المؤسسة يعود إلى أن حجم المجرى غير قادر على استيعاب كميات المياه المتدفقة إليه من جميع أنحاء حي الوحدة 2 والأحياء المجاورة للمؤسسة حيث استنكر آباء وأولياء التلاميذ برودة دم المسئولين مما دفع الهيئات التعليمية والإدارية والآباء المنتظرين أبناءهم أمام المؤسسة من التنديد بالوضع خاصة و أن المشكل يتكرر كل سنة دون أن تتدخل الجهات الوصية لماجلة الأمر .



وفي ظل هذه الوضعية الكارثية للمؤسسة تساءل أولياء أمور التلاميذ عن سبب استثناء هذه المؤسسة من تحركات اللجنة الوزارية التي تجوب الأقاليم للوقوف على الإشكالات والبحث عن الحلول، وذلك رغم تكرار نفس السيناريو الكارثي كل سنة.