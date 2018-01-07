هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة ﻿

بعد أيام من فرض غرامة 25 درهم على المارة لعدم احترامهم لممرات الراجلين، فإن هناك غرامات أخرى جديدة ستفرض على بعض المخالفين لم يتم تحديد قيمتها بعد، وبين هذه المخالفات تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث

''شوف تيفي''

بعد أيام من فرض غرامة 25 درهم على المارة لعدم احترامهم لممرات الراجلين، فإن هناك غرامات أخرى جديدة ستفرض على بعض المخالفين لم يتم تحديد قيمتها بعد، وبين هذه المخالفات تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفيزيوني كالهوائيات أو واجهات البناية وفي شرفاتها، وذلك حسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ فتح يناير 2018، بالمادة 13.

وأشارت الجريدة الرسمية كذلك أن المادة رقم 11، أكدت على منع القيام بأعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج.

ومن جهتها فإنه ووفقا للمادة 12 فإن على الملاك المشتركين التقيد بقواعد الصحة وتجنب إتلاف المساحات الخضراء والحدائق المشتركة ووضع أسيجة بداخلها تحول دون استعمالها.

أما المادة رقم 20 حسب الجريدة الرسمية فإنه يجب الحرص على جمالية المباني خاصة العناصر الخارجية كالنوافذ والستائر والقضبان الحديدية ودرابزين الواجهات والأسطح واللوحات الهوائية .