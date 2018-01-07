 هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات | بوليتيك

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎ | بووز

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎

اسم محمد الأكثر انتشارا في فيينا | دولي

اسم "محمد" الأكثر انتشارا في فيينا

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة | دولي

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا يقراو | مجتمع

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 11:59 هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة | بوليتيك
هام للمغاربة..بعد غرامة 25 درهم: غرامة جديدة تنتظركم بسبب البارابولات والنشير +صورة
بعد أيام من فرض غرامة 25 درهم على المارة لعدم احترامهم لممرات الراجلين، فإن هناك غرامات أخرى جديدة ستفرض على بعض المخالفين لم يتم تحديد قيمتها بعد، وبين هذه المخالفات تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث

''شوف تيفي''

بعد أيام من فرض غرامة 25 درهم على المارة لعدم احترامهم لممرات الراجلين، فإن هناك غرامات أخرى جديدة ستفرض على بعض المخالفين لم يتم تحديد قيمتها بعد، وبين هذه المخالفات تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفيزيوني كالهوائيات أو واجهات البناية وفي شرفاتها، وذلك حسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ فتح يناير 2018، بالمادة 13.

وأشارت الجريدة الرسمية كذلك أن المادة رقم 11، أكدت على منع القيام بأعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج.

ومن جهتها فإنه ووفقا للمادة 12 فإن على الملاك المشتركين التقيد بقواعد الصحة وتجنب إتلاف المساحات الخضراء والحدائق المشتركة ووضع أسيجة بداخلها تحول دون استعمالها.

أما المادة رقم 20 حسب الجريدة الرسمية فإنه يجب الحرص على جمالية المباني خاصة العناصر الخارجية كالنوافذ والستائر والقضبان الحديدية ودرابزين الواجهات والأسطح واللوحات الهوائية .

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الباربول المساحات الخضراء الزرابي الأفرشة المخالفين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات | بوليتيك

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات

طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر | بوليتيك

طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر

بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين | بوليتيك

بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس..اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية بالرباط | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس..اجتماع عاجل بمقر وزارة الداخلية بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة | خارج البلاطو

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على الراكد..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين..أجوبة مثيرة | خارج البلاطو

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على ''الراكد''..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين''..أجوبة مثيرة

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة | بــووز

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.