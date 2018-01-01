طلال لـ '' شوف سبور'' : شعرت بالإهانة وبلا ماكياج عموتة عزيز ولكن الوداد عز ليا منو ﻿

تأسف محمد طلال، الناطق الرسمي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد للتصريحات التي أدلى بها الحسين عموتة لوسائل الإعلام المصرية، مباشرة بعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي، حينما وصف

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تأسف محمد طلال، الناطق الرسمي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد للتصريحات التي أدلى بها الحسين عموتة لوسائل الإعلام المصرية، مباشرة بعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي، حينما وصف القلعة الحمراء بفريق متواضع ومتوسط جدا مقارنة مع فريق الأهلي المصري.

وقال طلال في تصريح لـ '' شوف سبور''، إن إدارة الوداد وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وفرت أزيد من خمس طائرات خاصة وكل الظروف الاحترافية خلال منافسات البطولة الاحترافية، للإطار الوطني والمدرب حسين عموتة، معتبرا أنه أخطأ وأهان الوداد حينما وصفه بالفريق المتواضع.

واعترف المسؤول عن التواصل داخل الوداد، بكفاءة المدرب عموتة والعلاقة الطيبة التي تجمع بين الطرفين، إلا أن القلعة الحمراء تبقى بالنسبة له أعز ما لديه في حياته، وبعد شعوره بالإهانة عبر عن رأيه ودافع عن هبة الفريق وجمهوره وأن تصريحه لا علاقة له بأية مؤامرة.

وتابع قائلا :'' شكون جاب أوناجم وبنشرقي والحداد وكل اللاعبين لي ساهموا في تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية، لا يمكن تبخيس مجهودات الجمهور الكبير والمكتب المسير لي وفر ظروف وتحفيزات مالية ميقدر عليها إلى الفرق الكبرى... واش هادشي كلهم إمكانيات بسيطة''.

واستغرب طلال، من تصريح عموتة حينما اعتبر أن إمكانيات الوداد بسيطة مقارنة مع فريق الاهلي، في الوقت الذي وفرت إدارة النادي تنقلات بجودة وظروف احترافية.

ومن جهة أخرى نفى مسؤول التواصل، أن يكون وراء مؤامرة ضد المدرب حسين عموتة من أجل فسخ عقد مع الفريق، مؤكدا أن القلعة الحمراء، ليست بحاجة لمثل هذه السلوكيات من أجل فسخ عقد لاعب أو أي إطار سبق له وأن تعاقد مع الفريق، قائلا :'' عموتة قزم فريق الوداد بالتصريح ديالو .. عزيز عليا ولكن الوداد عز ليا منو والوداد عندها رجالها ليدافعوا عليها .. لا يجب الإساءة لفريق الأمة ... وسنتجاوز هذه الأزمة''.