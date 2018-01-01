 طلال لـ '' شوف سبور'' : شعرت بالإهانة وبلا ماكياج عموتة عزيز ولكن الوداد عز ليا منو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات | بوليتيك

المغرب مستعد للحل العسكري بعد نفاذ صبره وتمادي استفزازات البوليساريو بمنطقة الكركرات

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎ | بووز

بالفيديو..أهداف المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين ضد المنتخب الكاميروني‎

اسم محمد الأكثر انتشارا في فيينا | دولي

اسم "محمد" الأكثر انتشارا في فيينا

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة | دولي

فيديو يهز الفيسبوك..حصل مراتو عريانة مع عشيقها هو يسلخهم+تفاصيل جد صادمة

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا يقراو | مجتمع

بعد أولى التساقطات المطرية تلاميذ ثانوية جابر ابن حيان بسيدي يحيى الغرب خاصهم باطوات باش يدخلوا

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

طلال لـ '' شوف سبور'' : شعرت بالإهانة وبلا ماكياج عموتة عزيز ولكن الوداد عز ليا منو

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 11:54 طلال لـ شوف سبور : شعرت بالإهانة وبلا ماكياج عموتة عزيز ولكن الوداد عز ليا منو | سبور
طلال لـ '' شوف سبور'' : شعرت بالإهانة وبلا ماكياج عموتة عزيز ولكن الوداد عز ليا منو
تأسف محمد طلال، الناطق الرسمي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد للتصريحات التي أدلى بها الحسين عموتة لوسائل الإعلام المصرية، مباشرة بعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي، حينما وصف

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تأسف محمد طلال، الناطق الرسمي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد للتصريحات التي أدلى بها الحسين عموتة لوسائل الإعلام المصرية، مباشرة بعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي، حينما وصف القلعة الحمراء بفريق متواضع ومتوسط جدا مقارنة مع فريق الأهلي المصري.

وقال طلال في تصريح لـ '' شوف سبور''، إن إدارة الوداد وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وفرت أزيد من خمس طائرات خاصة وكل الظروف الاحترافية خلال منافسات البطولة الاحترافية، للإطار الوطني والمدرب حسين عموتة، معتبرا أنه أخطأ وأهان الوداد حينما وصفه بالفريق المتواضع.

واعترف المسؤول عن التواصل داخل الوداد، بكفاءة المدرب عموتة والعلاقة الطيبة التي تجمع بين الطرفين، إلا أن القلعة الحمراء تبقى بالنسبة له أعز ما لديه في حياته، وبعد شعوره بالإهانة عبر عن رأيه ودافع عن هبة الفريق وجمهوره وأن تصريحه لا علاقة له بأية مؤامرة.

وتابع قائلا :'' شكون جاب أوناجم وبنشرقي والحداد وكل اللاعبين لي ساهموا في تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية، لا يمكن تبخيس مجهودات الجمهور الكبير والمكتب المسير لي وفر ظروف وتحفيزات مالية ميقدر عليها إلى الفرق الكبرى... واش هادشي كلهم إمكانيات بسيطة''.

واستغرب طلال، من تصريح عموتة حينما اعتبر أن إمكانيات الوداد بسيطة مقارنة مع فريق الاهلي، في الوقت الذي وفرت إدارة النادي تنقلات بجودة وظروف احترافية.

ومن جهة أخرى نفى مسؤول التواصل، أن يكون وراء مؤامرة ضد المدرب حسين عموتة من أجل فسخ عقد مع الفريق، مؤكدا أن القلعة الحمراء، ليست بحاجة لمثل هذه السلوكيات من أجل فسخ عقد لاعب أو أي إطار سبق له وأن تعاقد مع الفريق، قائلا :'' عموتة قزم فريق الوداد بالتصريح ديالو .. عزيز عليا ولكن الوداد عز ليا منو والوداد عندها رجالها ليدافعوا عليها .. لا يجب الإساءة لفريق الأمة ... وسنتجاوز هذه الأزمة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الوداد الحسين عموتة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بث مباشر : سيلتا فيغو - ريال مدريد / الدوري الاسباني | سبور

بث مباشر : سيلتا فيغو - ريال مدريد / الدوري الاسباني

بث مباشر : أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني | سبور

بث مباشر : أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني

خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ شوف سبور تفاصيل اجتماعه مع حسبان | سبور

خاص ومثير.. وكيل أعمال لاعبي الرجاء يكشف لـ '' شوف سبور'' تفاصيل اجتماعه مع حسبان

بث مباشر : برشلونة - ليفانتي / الدوري الأسباني | سبور

بث مباشر : برشلونة - ليفانتي / الدوري الأسباني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..شوفو معاناة ساكنة المغرب العميق بعد التساقطات الثلجية

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة | خارج البلاطو

حالة تُدمي القلوب.. خمجات ليه رجليه ومبقاش كايزيد بسبب خطأ طبي عندو الدراري و عايشين غير فبيت مع الجيران فالرباط..للمساعدة

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على الراكد..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين..أجوبة مثيرة | خارج البلاطو

بعد ضجة السيدة اللي كتوهم بأنها حامل لمدة 9 سنوات..شوفو أشنو قالو المغاربة على ''الراكد''..فقيه هو اللي كايدير السبوب و كينعس الجنين''..أجوبة مثيرة

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة | بــووز

بالفيديو..نداء جد مؤثر لأم مغربية ..خديت الكريدي بزاف و تشديت فالحبس حيث ولدي مريض ..دخلت للسبيطار باش نبيع كلوة ديالي حيث دافعة الشيكات و خفت نرجع للحبس..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

مثير..اعتزال الشاب بلال الفن وتحوله إلى مؤذن

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سقوط أول ضحية للعبة الحوت الأزرق بخنيفرة

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار عاصفية وبرد بهذه المناطق غدا الإثنين

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ | دولي

وفاة صاحبة بوبيي دو سيغ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.