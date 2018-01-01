انتفاضة الفقر في إيران.. هل هي ملامح ثورة جديدة أم مطالب شعبية مشروعة؟؟ ﻿

شهدت عشرات المدن كما في البلدات الصغيرة في إيران منذ أسبوعين اندلاع مظاهرات خرج فيها المحتجون رافعين شعارات تندد بالبطالة والمجاعة في البلاد، ونددوا بتجاهل الطبقة الحاكمة لمطالبهم.

شوف تيفي:

شهدت عشرات المدن كما في البلدات الصغيرة في إيران منذ أسبوعين اندلاع مظاهرات خرج فيها المحتجون رافعين شعارات تندد بالبطالة والمجاعة في البلاد، ونددوا بتجاهل الطبقة الحاكمة لمطالبهم.

وقال المتظاهرون إن السبب وراء هذه الاحتجاجات كون الحكم في البلاد بموجب النظام المعمول به منذ ''ثورة الخميني'' عام 1979 يتوفر على سلطة كبيرة على الهيئات المنتخبة مثل البرلمان والرئاسة، وفي قمة هذه المؤسسة يوجد المرشد الأعلى علي خامنئي، وله القول الفصل في كافة شؤون الدولة.

وأضاف المتظاهرون في صرخة سمعت في تسجيلات مصورة من عدة مسيرات أن نظام الحكم ''ينظمه رجل واحد ويحول الأمة إلى متسولين''، وطالبوا في عبارة أخرى قائلين ''يا رجال الدين أصحاب رؤوس الأموال، أعيدوا لنا أموالنا''، وفقا لما ذكرت ''اسوشيتد بريس''.

وكانت القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية هي الشرارة الأولى للانتفاضة التي انطلقت تظاهراتها الأولى في مدينة مشهد الواقعة شرقي إيران، لكن مع انتشار الاحتجاجات من بلدة إلى أخرى، تحولت ردود الفعل الغاضبة ضد نظام الملالي بأكمله.

وقالت تقارير إيرانية إن الغضب استفحل خصوصا بعد موازنة السنة المقبلة التي كشف عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني في منتصف دجنبر، داعيا إلى تخفيضات كبيرة في المدفوعات النقدية التي أقرها سلفه، محمود أحمدي نجاد، كشكل من أشكال الرعاية المباشرة، رغم أن روحاني أكد على تخفيض تلك المدفوعات النقدية، وقد أدت الموازنة التي أعلن عنها الرئيس أيضا إلى توقعات بقفزة جديدة في أسعار الوقود.

لكن في ظل التخفيضات المعلن عنها، كشفت الميزانية عن زيادات كبيرة في تمويل المؤسسات الدينية التي تشكل جزء رئيسيا من منظومة الدولة فوق الدولة المعمول بها في البلاد، والتي تتلقى مئات الملايين من الدولارات سنويا من الخزينة العامة.

وهذه المؤسسات، ومن ضمنها المدارس الدينية والجمعيات الخيرية، ترتبط ارتباطا وثيقا برجال نظام الملالي الأقوياء، وغالبا ما تكون بمثابة آلات للرعاية والدعاية لدعم سلطتهم.

ولدى إعلانه الموازنة، اعترف روحاني بأن حكومته لم يكن لديها رأي بشأن أجزاء كبيرة من الإنفاق واشتكى من انعدام الشفافية فيما يتعلق بالأموال التي تذهب إلى المؤسسات.

قال روحاني ''إنهم فقط يأخذون الأموال منا. وإذا سألنا، 'أين أنفقتم الأموال؟'، فإنهم يقولون: 'هذا ليس من شأنك. ننفقها حيثما نحب''.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 12.4 بالمائة، ووصلت البطالة بين الشباب - الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما - إلى 28.8 بالمائة، وفقا للمركز الإحصائي لإيران الذي تديره الحكومة.