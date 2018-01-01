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انفجار سخان ماء بالسجن المحلي بفاس

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 11:36 انفجار سخان ماء بالسجن المحلي بفاس | حوادث و حقوق
انفجار سخان ماء بالسجن المحلي بفاس
انفجرت صباح هذا اليوم آلة تسخين الماء في أحد الأجنحة بالسجن المحلي رأس الما بفاس.

شوف تيفي

انفجرت صباح هذا اليوم آلة تسخين الماء في أحد الأجنحة بالسجن المحلي رأس الما بفاس.

وفي بلاغ صحفي توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منه أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن انفجارا حصل صباح اليوم الأحد على الساعة السابعة صباحا على مستوى أحد الأجنحة بالسجن المحلي بفاس.

و جاء في نفس البلاغ أن الانفجار خلف انهيارا جزئيا للسور المحيط بمكان تواجد السخان المذكور، دون ان يتم تسجيل أية خسائر بشرية في صفوف النزلاء أو الموظفين على حد سواء.

كما ذكر البلاغ أن المندوبية ستقوم بفتح تحقيق إداري في الموضوع لمعرفة الأسباب التي تقف وراء هذا الانفجار.

 

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شوف تيفي المغرب انفجار سخان السجن فاس

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