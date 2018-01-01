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طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 11:17 طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر | بوليتيك
طائرات مغربية بدون طيار تستنفر المؤسسة العسكرية بالجزائر
قدمت الجزائر ورقة مفصلة عن تقنية يعتقد أنها مغربية تتزود بها طائرات بدون طيار، التقطتها إشارات الجيش الجزائري في 25 يونيو و4 نونبر الماضيين، وأن الأبحاث أكدت وجود تقنية محلية في طائرات تزود بها

شوف تيفي:

قدمت الجزائر ورقة مفصلة عن تقنية يعتقد أنها مغربية تتزود بها طائرات بدون طيار، التقطتها إشارات الجيش الجزائري في 25 يونيو و4 نونبر الماضيين، وأن الأبحاث أكدت وجود تقنية محلية في طائرات تزود بها المغرب من طرف ثالث.

ووفق ما نشر في جريدة ''الأسبوع الصحفي'' فقد تمكنت القوات المسلحة من إدخال التقنية دون تفعيلها في موضوع المراقبة الجوية عبر الطائرات بدون طيار.

للإشارة فإنه لم يثبت للدوائر الغربية حسب نفس المصدر وجود مصنع لهذه الطائرات في المملكة، رغم إعلان الرباط عن برنامج حربي لايزال إلى الآن في بدايته...حسب نفس المصدر..

 

 

 

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