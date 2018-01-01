الإسلام الديانة الثانية في أكبر دولة بالعالم ﻿

أعلنت دراسة أعدها مركز ''PEW '' الأمريكى للأبحاث، مؤخرا، أن عدد المسلمين فى الولايات المتحدة تزايد في الآونة الأخيرة، ليصبح الإسلام بحلول عام 2040، الديانة الثانية من بعد المسيحية.

''شوف تيفي''

أعلنت دراسة أعدها مركز ''PEW '' الأمريكى للأبحاث، مؤخرا، أن عدد المسلمين فى الولايات المتحدة تزايد في الآونة الأخيرة، ليصبح الإسلام بحلول عام 2040، الديانة الثانية من بعد المسيحية.

وحسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' يومه الأحد فقد ذكر المركز فى تقرير نشر على موقعه على الإنترنت، أن سبب إجراء الدراسة هو المناقشات السياسية الأخيرة حول المهاجرين المسلمين والقضايا ذات الصلة، مشيرا إلى التساؤلات التي باتت تطرح من الكثيرين حول التعداد السكانى للمسلمين الذين يعيشون فى الولايات المتحدة.

وكشف مركز الأبحاث الأمريكي بأنه واستنادا إلى الاستطلاع الخاص بالمركز وإلى البحث الديمغرافى، فضلا عن مصادر خارجية، خلص إلى أن هناك حوالى 3.45 ملايين مسلم من جميع الأعمار يعيشون فى الولايات المتحدة حتى عام 2017، وأن المسلمين يشكلون حوالى 1.1 في المائة من إجمالى تعداد السكان فى البلاد، مشيرا إلى أن عدد المسلمين فى الولايات المتحدة ليس كبيرا مثل عدد الأمريكيين اليهود، لكن فى الوقت نفسه، تشير توقعات المسح، إلى أن عدد سكان المسلمين فى الولايات المتحدة سينمو أسرع بكثير من عدد اليهود فى البلاد، وبحلول عام 2040، سيحل المسلمون مكان اليهود، باعتبارهم ثانى أكبر ديانة فى البلاد بعد المسيحية.