طلال : عموتة أهان الوداد وتاريخه العريق ﻿

عبر محمد طلال، الناطق الرسمي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يوم أمس السبت، عن اندهاشه من تصريحات الحسين عموتة مدرب النادي خلال فعاليات جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

'' شوف سبور''

عبر محمد طلال، الناطق الرسمي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يوم أمس السبت، عن اندهاشه من تصريحات الحسين عموتة مدرب النادي خلال فعاليات جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأفاد طلال في تصريح إذاعي، أن المدرب عموتة أهان الوداد البيضاوي وتاريخه العريق خلال خروجه الإعلامي، بعدما وصف فريق الأهلي المصري بالنادي الكبير والمنظم مقارنة مع الوداد الذي اعتبره بالفريق المتوسط.

وقال طلال في تصريحات إذاعية: '' مكونات الوداد لم تفهم التصريحات الأخيرة لعموتة، حينما أكد أن الأهلي فريق كبير ويشرفه تدريبه في المستقبل...عموتة قلل من الوداد البيضاوي بتصريحاته، لقد أخطأ بتلك التصريحات، لأن الوداد فوق كل الأشخاص''.

وسبق للمدرب عموتة أن قال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الأهلي فريق كبير وأي مدرب يتمنى تدريبه، موضحا أنه لم يحسم قرار مغادرته الوداد، بل أكد أنه في ظل الظروف الحالية، فإنه قد يرحل عن الوداد في أيام أو أسبوع.