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تسريبات تورط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 10:23 تسريبات تورط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل | دولي
تسريبات تورط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل
يبدو أن عبد الفتاح السيسي رئيس مصر قد تورط في عملية الاعتراف برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس، بعدما سربت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله

شوف تيفي:


يبدو أن عبد الفتاح السيسي رئيس مصر قد تورط في عملية الاعتراف برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس، بعدما سربت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

واتضح في التسريبات التي هزت الرأي العام العربي أن ضابط مخابرات مصري أصدر تعليماته وجهها لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا وحثهم في قوله على أن موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وإنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين.

وذكرت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن ''مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، تستنكر هذا القرار علنا''.

وقال إن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار، وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربع تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة ''نيويورك تايمز''.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع ثلاثة إعلاميين عزمي مجاهد، مفيد فوزي، وسعيد حساسيان العضو بمجلس البرلمان أيضا.

أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي ومغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

 

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شوف تيفي مصر عبد الفتاح السيسي تسريبات الضابط الخولي

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