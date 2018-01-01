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كورفا سود تخرج عن صمتها وتحمل المسؤولية للمنخرطين

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 10:10 كورفا سود تخرج عن صمتها وتحمل المسؤولية للمنخرطين | سبور
كورفا سود تخرج عن صمتها وتحمل المسؤولية للمنخرطين
خرجت مجموعات الكورفا سود المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في الساعات الأولى من يومه الأحد، ببلاغ جديد على خلفية تأجيل الجمع العام المقبل من طرف إدارة النادي مؤكدة بأهلية المنخرطين في

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

خرجت مجموعات الكورفا سود المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في الساعات الأولى من يومه الأحد، ببلاغ جديد على خلفية تأجيل الجمع العام المقبل من طرف إدارة النادي مؤكدة بأهلية المنخرطين في إحداث التغيير داخل النادي و الرضوخ لمطلب الشعب الرجاوي برحيل الرئيس الحالي يوم 8 يناير.

وكشفت المجموعة، أنها اجتمعت ببعض المنخرطين بغية تحميلهم كامل المسؤولية في تدوين صفحة من تاريخ الرجاء، موجهة رسالة قوية لكافة المكونات جاءت كالتالي :'' أن تكتبوا بحروف من ذهب تاريخ الرجاء في الدفاع عن مصالح النادي بطرد الرئيس الحالي و سيشهد لكم التاريخ بذلك، و إما أن تخونوا العهد و تغلبوا مصالحكم الشخصية عن المصلحة العليا''.

وأفاد ذات البلاغ، أن المجموعات لن تكون حاضرة بمكان الجمع العام علما منها أن هذا الاحتمال أصبح مبررا لبعض الجهات لإلغاء الجمع العام.

 

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