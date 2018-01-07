 بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين ﻿
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بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 09:50 بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين | بوليتيك
بالصور..شرطة جديدة بشوارع مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم غد الإثنين
من المنتظر أن تبدأ الشرطة الإدارية عملها بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من يوم غد الإثنين، وبالتحديد ببعض الأحياء مثل حي مولاي رشيد وأنفا.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تبدأ الشرطة الإدارية عملها بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من يوم غد الإثنين، وبالتحديد ببعض الأحياء مثل حي مولاي رشيد وأنفا.

وسيكون دور الشرطة الجديدة البالغ عددها 300 عنصر حفظ الأمن في شوارع البيضاء، وتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وحماية الصحة العامة، ومعاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين كاحتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أوالمهجورة أوالآيلة للسقوط، وضبط التصرفات المخلة بالسكينة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية، أدت القسم يوم الجمعة الماضي، يومين قبل انطلاق مهامها بالعاصمة الاقتصادية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة الإدارية حي مولاي رشيد أنفا

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