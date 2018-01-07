عاجل وبالصورة..الطريق المؤدية لميدلت مقطوعة بسبب الثلوج ﻿

تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة صباح يومه الأحد، في قطع الطريق الرابطة بين مدينة الريش وميدلت، ما جعل العشرات من السيارات والشاحنات تتوقف عن الحركة.

''شوف تيفي''

تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة صباح يومه الأحد، في قطع الطريق الرابطة بين مدينة الريش وميدلت، ما جعل العشرات من السيارات والشاحنات تتوقف عن الحركة.

وكانت السلطات قد طالبت مستخدمي الطريق بتجنب السفر يومي السبت والأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية وإمكانية تساقط أمطار وثلوج كثيفة.

تجدر الاشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، توقعت بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا خاصة بالمرتفعات وبالهضاب وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وتوقعت تساقط ثلوج مهمة فوق القمم التي يتراوح علوها 1000 متر بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف وكذلك بالأطلس الصغير وبالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس.