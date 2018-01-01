تسريب فيديو لاجتماع حسبان مع أحد وكلاء اللاعبين يكشف عن معطيات خطيرة ﻿

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شريط فيديو حول تفاصيل اجتماع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء بأحد مطاعم الدار البيضاء رفقة وكيل أعمال اللاعبين ومشجع ودادي يدعى كريم يكشف عن معطيات مثيرة.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شريط فيديو حول تفاصيل اجتماع سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء بأحد مطاعم الدار البيضاء رفقة وكيل أعمال اللاعبين ومشجع ودادي يدعى كريم يكشف عن معطيات مثيرة.

واستهزأ حسبان خلال الإجتماع بترشيح علي حمدي منخرط الرجاء لخلافته خلال الجمع العام، في الوقت الذي أكد فيه عن رحيل زهير الواصلي يوم غد الإثنين لإحدى الفرق الوطنية في إشارة إلى فريق المغرب التطواني.

وكشف حسبان عن معطيات جديدة بخصوص التقرير المالي خلال فترة ولايته، خصوصا تلك المتعلقة بمستحقات اللاعبين ومداخيل فريق الرجاء، قائلا :'' هاذ التقرير لي درت إجيبو لانازا مديروش''.





