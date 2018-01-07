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''وكالة تهيئة أبي رقراق'' تزف أخبارا سارة لساكنة الرباط وسلا+صور

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 04:08 وكالة تهيئة أبي رقراق تزف أخبارا سارة لساكنة الرباط وسلا+صور | مجتمع
''وكالة تهيئة أبي رقراق'' تزف أخبارا سارة لساكنة الرباط وسلا+صور
أعلن قطب التهيئة بوكالة تهيئة وادي أبي رقراق عن انتهاء أشغال إنجاز المقطع الأول من الطريق المداري الحضري رقم 2 الرابط بين الرباط وسلا ، والذي يمتد على طول ستة كيلومترات (من شارع تادلة إلى طريق

''شــوف تيفي''

 

أعلن قطب التهيئة بوكالة تهيئة وادي أبي رقراق عن انتهاء أشغال إنجاز المقطع الأول من الطريق المداري الحضري رقم 2 الرابط بين الرباط وسلا ، والذي يمتد على طول ستة كيلومترات (من شارع تادلة إلى طريق الولجة).

 وأوضح طارق الإدريسي الإطار بقطب التهيئة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجزء المتبقي من الطريق المداري الذي يربط بين الولجة والطريق الوطنية رقم (6) ستنتهي الأشغال به قبل صيف 2018 .

 وأضاف أن من شأن إنجاز الطريق المداري رقم 2 الذي انطلقت الأشغال به سنة 2015، الإسهام في تسهيل حركة السير بين العدوتين من خلال استيعاب حوالي 30 ألف عربة في اليوم في الاتجاهين أي بنسبة 30 بالمائة من حركة المرور بين الرباط وسلا.

 ويمتد الطريق الدائري الثاني الذي يربط مدينتي الرباط وسلا، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية بما في ذلك الوعاء العقاري ، 520 مليون درهم، على طول ثمانية كيلومترات، انطلاقا من شارع تادلة بالرباط مرورا بشارع محمد السادس عبر ممر تحت أرضي لينتهي عند الطريق الوطنية رقم (6)، بسلا .

 وسيمكن إنجاز الطريق المدارية الحضرية ، المواطنين من معبر جديد على نهر أبي راقراق، بما يشكل حلا عمليا لإشكاليات الحركية والتنقل بين مدينتي الرباط وسلا، الناتجة أساسا عن ارتفاع الضغط الحاصل على قنطرتي مولاي الحسن ومولاي يوسف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي العدوتين أبو رقراق خبر سار

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