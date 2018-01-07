مثـــير .. دونالد ترامب .. يصف نفسه بالعبقري وراجح العقل جدا ﻿

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه ''عبقري راجح العقل جدا''، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة.

''شــوف تيفي''

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه ''عبقري راجح العقل جدا''، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة.



وكــتب ترامب على تويتر اليوم السبت ''في الواقع أكبر نعمتين في حياتي: رجاحة العقل وشدة الذكاء''، وأضــاف ''من رجل أعمال ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا لامعا... ثم رئيسا للولايات المتحدة من محاولتي الأولى. أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكيا بل وعبقريا... عبقريا راجح العقل جدا''.



في ذات الوقت سرعان ما تصدر كتاب ''نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض'' قائمة الكتب الأكثر مبيعا أمس الجمعة، ووصف ترامب الكتاب بأنه مليء بالأكاذيب.



هـــذا ويصور الكتاب وضعا فوضويا في البيت الأبيض ورئيسا لم يكن مستعدا كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.