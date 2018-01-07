هيرفي رونار يقترب من ضم نجم جديد للمنتخب المغربي ﻿

اقترب مدرب المنتخب الوطني ''هيرفي رونار'' من إقناع اللاعب الموهوب زين الدين مشاش'' نجم تولوز'' الفرنسي لتمثيل منتخب أسود الأطلس خلال قادم المنافسات حيث أصبح اللاعب على وشك ارتداء قميص المنتخب المغربي

شوف سبور

اقترب مدرب المنتخب الوطني ''هيرفي رونار'' من إقناع اللاعب الموهوب زين الدين مشاش'' نجم تولوز'' الفرنسي لتمثيل منتخب أسود الأطلس خلال قادم المنافسات حيث أصبح اللاعب على وشك ارتداء قميص المنتخب المغربي .

وكشفت مجموعة من التقارير الإعلامية أن اللاعب مشاش يواجه مشاكل مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم '' محمد روراوة '' الذي سبق له والتقى باللاعب ذي الأصول الجزائرية المغربية ، من أجل إقناعه بحمل قميص منتخب الجزائر مستغلا أخاه الذي سبق وجاور نادي مولودية العلمة الجزائري، حسب ما أفادت به مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

في المقابل تحرك مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإقناع اللاعب لتمثيل المنتخب المغربي مستغلين توتر العلاقة بينه وبين الاتحاد الجزائري، الشيء الذي جعل مساعد المدرب هيرفي رونار، يوسف حجي يتابع اللاعب في أزيد من مناسبة وإقناعه بحمل قميص الأسود واللعب في مونديال روسيا .