حسبان و الراقي أمام الجامعة ﻿

راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم من أجل الإستفسار عن انتقال عميد الرجاء السابق إلى الرائد السعودي عقب فسخ عقده من طرف واحد، وذلك بعد وضعه لشكاية لدى جامعة

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راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم من أجل الإستفسار عن انتقال عميد الرجاء السابق إلى الرائد السعودي عقب فسخ عقده من طرف واحد، وذلك بعد وضعه لشكاية لدى جامعة القجع يطالبها بالتدخل من أجل فسخ عقده مع الفريق الأخضر بعد تراكم مستحقاته المالية العالقة بذمة حسبان.

من جهتها، ستباشر إدارة الرجاء البيضاوي دعوى ضد اللاعب للمطالبة بتعويض مالي بعد فسخه العقد الذي يربط بينهما والذي يستمر إلى نهاية الموسم الجاري من طرف واحد.

تجدر الإشارة، إلى أن الراقي التحق يوم الجمعة بناديه السابق الرائد السعودي بعد أن حمل قميصه سنة 2011 إلى غاية 2013.