بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف ﻿

ألقت عناصر الكربنييري بمدينة فيرونا القبض على مهاجرين ألبانيين أمس الجمعة إثر ثبوت تورطهما في مقتل المهاجرة المغربية خديجة بن الشيخ التي عثر عليها جثة مقطعة بنواحي المدينة يوم السبت الماضي.

شوف تيفي

ألقت عناصر الكربنييري بمدينة فيرونا القبض على مهاجرين ألبانيين أمس الجمعة إثر ثبوت تورطهما في مقتل المهاجرة المغربية خديجة بن الشيخ التي عثر عليها جثة مقطعة بنواحي المدينة يوم السبت الماضي.

وكشفت مصادر إيطالية اليوم السبت أن قرار التوقيف الذي أمر به النائب العام بمدينة فيرونا شمل كلا من المهاجر الألباني الذي كانت تعيش معه في بيته الضحية المغربية، وكذلك أحد أفراد أسرته.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد الاستنتاج الأمني أن المهاجر الألباني الذي كانت تعيش معه خديجة لا علاقة له بالجريمة كونه يعاني من إعاقة جسدية، كشفت التحريات أنه هو من قام بقتل رفيقته المغربية البالغة قيد حياتها 47 سنة والتي كانت تقيم بإيطاليا منذ 20 سنة، ثم ليستعين بعد ذلك بابن شقيقه الذي ساعده على التخلص من الجثة بقطعها بالمنشار ثم الرمي بها في منطقة غابوية بنواحي بلدة ''فاليجو'' على بعد 30 كلم من مدينة فيرونا.