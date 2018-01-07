الأسد الأطلسي زهير فضال المدافع الأكثر تسجيلا في الدوري الإسباني ﻿

انتهى يومه السبت ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس بانتصار مثير للضيوف 3-5 بملعب سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سجل زهير فضال الهدف الثاني لريال

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انتهى يومه السبت ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس بانتصار مثير للضيوف 3-5 بملعب سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سجل زهير فضال الهدف الثاني لريال بيتيس في مرمى إشبيلية.

وشهدت المباراة تألق المغربي، زهير فضال، بتسجيله للهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 22، وهو هدفه الشخصي الثالث في الليغا منذ بداية الموسم الحالي.

من جهة أخرى أشارت مؤسسة ''أوبتا'' للأرقام والإحصائيات، أن زهير فضال هو المدافع الأكثر تسجيلا في الدوري الإسباني هذا الموسم، متفوقا على نجوم كبار مثل راموس وبيكيه.