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صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 00:40 صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي
صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو
في حادثة غريبة ومضحكة بعض الشيء، اختطف ضيف زفاف في حفل هندي، وأجبر على الزواج من امرأة تحت تهديد السلاح، بينما كانت عائلتها تصرخ في وجهه ''أغلق فمك.. نحن فقط نريد الزواج منك، وليس شنقك''.

شوف تيفي

في حادثة غريبة ومضحكة بعض الشيء، اختطف ضيف زفاف في حفل هندي، وأجبر على الزواج من امرأة تحت تهديد السلاح، بينما كانت عائلتها تصرخ في وجهه ''أغلق فمك.. نحن فقط نريد الزواج منك، وليس شنقك''.

وكان الشاب الهندي فينود كومار لبّى دعوة زواج صديقه في منطقة نالاندا بالقرب من باتنا فى ولاية بيهار (شمال شرق الهند) عندما اختطفه عدد من الرجال.


وتم نقل مهندس الصلب بعيدا عن مكان الحفل وإجباره على الزواج من امرأة لم يسبق له أن التقى بها، إذ وقع كل ذلك تحت تأثير السلاح.

وتعرف هذه المنطقة في الهند بطقوس الزواج القسري، وكثيرا ما تلجأ إلى هذا النوع من الزواج أسر تبحث عن عرسان مناسبين لبناتهم، ولكنها لا تستطيع تحمل تكاليف المهر الثقيلة.

‫شوف تيفي

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زواج اختطاف الهند عرسان

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