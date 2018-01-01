مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) ﻿

أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة الإيطالية، اعتقلت مغربيا بتهمة الاعتداء على زوجته وإصابتها بجروح وكدمات لأسباب تافهة، في محافظة مودينا بإيطاليا.

شوف تيفي:

أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة الإيطالية، اعتقلت مغربيا بتهمة الاعتداء على زوجته وإصابتها بجروح وكدمات لأسباب تافهة، في محافظة مودينا بإيطاليا.

ووفقا لما أوردته صحيفة ''لاغاتزيتّا دي مودينا''، فإن رجلا، يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من العمل في اليوم الثالث من السنة الجديدة ولم يجد العشاء جاهزا بعد، فقام بالاعتداء على زوجته، مستعرضا عضلاته عليها أمام ابنيهما ملحقا بها جروحا قابلة للاستشفاء لمدة 25 يوما.

وأضافت ذات الصحيفة بأن الزوجة الضحية احتمت بطفلها الصغير البالغ عمره سنة واحدة، وتمكنت من الهرب من بطش زوجها واللجوء إلى إحدى الشركات تقع في ''فيا تريبّي''، ببلدة مارانيلّو''، حيث التحقت بها سيارة الإسعاف ورجال الشرطة الإيطالية.

وبعد نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي الإسعاف، أثبتت الفحوصات الطبية ، أنها مصابة بكسر في أحد فكيها، فضلا عن الكدمات، الأمر الذي دفع برجال الشرطة تعقب الرجل فوجدته رفقة إبنه الثاني البالغ عمره 5 أعوام، وتم اعتقاله.