 مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما | بووز

فضيحة و بالفيديو.. القطرة وسط سينما ميغاراما

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم الحنش..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا | مجتمع

عاجل و بالصورة..بسبب فيلم ''الحنش''..مضاربة خايبة فوسط ميغاراما فكازا

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..نايضة في مستشفى البرنوصي وها أشنو واقع

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني | بووز

شاهد بالفيديو أهداف الديربي المجنون بين إشبيلية وريال بيتيس 3-5 / الدوري الإسباني

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور والفيديو..حادثة مروعة في كازا وها أشنو وقع

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 00:30 مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي
مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة)
أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة الإيطالية، اعتقلت مغربيا بتهمة الاعتداء على زوجته وإصابتها بجروح وكدمات لأسباب تافهة، في محافظة مودينا بإيطاليا.

شوف تيفي:

أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة الإيطالية، اعتقلت مغربيا بتهمة الاعتداء على زوجته وإصابتها بجروح وكدمات لأسباب تافهة، في محافظة مودينا بإيطاليا.

ووفقا لما أوردته صحيفة ''لاغاتزيتّا دي مودينا''، فإن رجلا، يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من العمل في اليوم الثالث من السنة الجديدة ولم يجد العشاء جاهزا بعد، فقام بالاعتداء على زوجته، مستعرضا عضلاته عليها أمام ابنيهما ملحقا بها جروحا قابلة للاستشفاء لمدة 25 يوما.

وأضافت ذات الصحيفة بأن الزوجة الضحية احتمت بطفلها الصغير البالغ عمره سنة واحدة، وتمكنت من الهرب من بطش زوجها واللجوء إلى إحدى الشركات تقع في ''فيا تريبّي''، ببلدة مارانيلّو''، حيث التحقت بها سيارة الإسعاف ورجال الشرطة الإيطالية.

وبعد نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي الإسعاف، أثبتت الفحوصات الطبية ، أنها مصابة بكسر في أحد فكيها، فضلا عن الكدمات، الأمر الذي دفع برجال الشرطة تعقب الرجل فوجدته رفقة إبنه الثاني البالغ عمره 5 أعوام، وتم اعتقاله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اعتقال مغربي اعتدى على زوجته إيطاليا الشرطة الإيطالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة | دولي

سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران كان بتنسيق بين أمريكا والعراق والسعودية .. تفاصيل صادمة

طائرة كويتية تنجو من كارثة حقيقية بنيويورك | دولي

طائرة كويتية تنجو من كارثة حقيقية بنيويورك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري | زووم
منذ 2 ساعات

فيديو : رصد لكل ما قدمه الدولي المغربي المهدي بنعطية اليوم أمام كالياري

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة | خارج البلاطو

بالدموع.. زوجة البائع المتجول اللي هدد بالانتحار تناشد الملك محمد الساس.. خود لينا حقنا حنا ضايعين فوجدة

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار | خارج البلاطو

الوجه الآخر للتساقطات المطرية وسط أشهر وأقدم حي بمدينة الدارالبيضاء..''القطرة فوسط الديور و السكان مكينعسوش باش ماطيحش عليهم الدار''

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي | زووم

فيديو : أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري 1-0 / الدوري الايطالي

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف | دولي
منذ 19 دقيقة

بالصورة..تفاصيل صادمة لمقتل سيدة مغربية والعثور عليها مقطعة الأطراف

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو | دولي

صدق أو لا تصدق.. اختطاف مدعو لزفاف وزوجوه بزز بفتاة تحت تهديد السلاح+فيديو

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام ولادو...+(تفاصيل مثيرة) | دولي

مغربي شدوه في الطاليان والسبب رجع من الخدمة للدار مالقاش العشا موجود وهو يسلخ مراتو قدام

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان عبد الرؤوف وها أشنو قال للمغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.